Ratcliffe taglia il Manchester United: otto addii, obiettivo 100 milioni di incasso

Sir Jim Ratcliffe ha un piano chiaro per l'estate: recuperare almeno 100 milioni di sterline attraverso la cessione dei giocatori in esubero e liberare masse salariali per reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato dal The Sun, almeno otto giocatori senior lasceranno il Manchester United al termine della stagione, in quella che si preannuncia come la più grande rivoluzione della rosa dalla nascita del progetto INEOS.

Le cessioni a titolo definitivo

I nomi destinati alla vendita sono cinque. Marcus Rashford e Rasmus Hojlund, attualmente in prestito rispettivamente al Barcellona e al Napoli, potrebbero fruttare complessivamente 64 milioni di sterline se i club esercitassero le rispettive opzioni d'acquisto. Andre Onana deve essere ceduto per almeno 19 milioni per evitare una violazione delle norme sul Profit and Sustainability. Per Manuel Ugarte e Joshua Zirkzee, acquistati rispettivamente per 50,8 e 36,5 milioni di sterline, lo United è invece disposto ad accettare una minusvalenza pur di liberarsi dei loro ingaggi.

I tre free agent

A parametro zero usciranno Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia.

Il grande obiettivo: Elliot Anderson

La liquidità ricavata dalle cessioni servirà a finanziare il mercato in entrata. Il nome in cima alla lista del Manchester United è quello di Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest e della Nazionale inglese, valutato dal club di Nottingham già 100 milioni di sterline. Il The Sun segnala però la concorrenza del Manchester City, che dopo la partenza ormai confermata di Bernardo Silva è in pole position per Anderson. Entrambi i club di Manchester vogliono chiudere rapidamente per evitare che si apra un'asta con altri pretendenti.