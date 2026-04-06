Siviglia, giocatori minacciati dai tifosi. Interviene la Liga

Insulti e agguati alla squadra dopo l'ennesima sconfitta

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La Liga spagnola è intervenuta per condannare le minacce e le intimidazioni perpetrate dai tifosi del Siviglia contro i propri giocatori e dirigenti, dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato della squadra. Il Siviglia, 17/o in classifica, ha perso 1-0 in trasferta contro il Real Oviedo, ultimo in classifica e al ritorno alcuni tifosi attendevano la squadra in aeroporto per insultarla, mentre altri, col volto coperto, si sono presentati al centro di allenamento del club. La Liga ha dichiarato in un comunicato che tale comportamento "supera inaccettabilmente il limite della critica legittima e della libera espressione sportiva". All'inizio della stagione, alcuni tifosi del Siviglia avevano tentato di entrare con la forza nel centro di allenamento per protestare con i giocatori. La Liga ha affermato che avrebbe segnalato l'incidente alle autorità spagnole e che avrebbe continuato ad agire in futuro contro episodi simili.

"Chiunque oltrepassi il limite tra critica e minacce, intimidazioni o molestie smette di comportarsi da tifoso e inizia a comportarsi da individuo violento - ha aggiunto la Liga -. E contro gli individui violenti, la Liga agisce e continuerà ad agire". Il Siviglia, senza vittorie da cinque partite, si trova a due punti dalla zona retrocessione a otto giornate dalla fine del campionato. (ANSA).