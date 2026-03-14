Bayern Monaco, arriva l'incubo più grande: Leverkusen stregato, un tabù per Kane e Olise

Il traguardo dello storico record di 101 gol (che resiste da 54 anni) è ormai solo questione di tempo: Harry Kane dà la caccia al primato di reti in una singola stagione e Michael Olise a quello per il maggior numero di assist. Il Bayern Monaco sta portando avanti una stagione da incorniciare, da primissima in Bundesliga e 11 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund.

Apparentemente imbattibile la corazzata tedesca, ha solo una sconfitta in campionato (contro l'Augusta), altrimenti solo 3 pareggi e 21 vittorie finora. Eppure, alla vigilia del big match contro il Bayer Leverkusen, le statistiche evidenziano qualche punto debole. Specialmente per i due offensivi di Kompany: Kane non ha mai segnato alla BayArena in Bundesliga da quando veste la maglia del Bayern nel 2023. In tutte le altre 19 città in cui è sceso in campo finora, ha sempre timbrato il cartellino. In bianco a Leverkusen, anche il bilancio generale del centravanti inglese contro le Aspirine lascia a desiderare: in 5 gare totali di Bundesliga, ha segnato solo un gol nel primo incontro a Monaco.

E Olise? L'ala francese, che ha lasciato a bocca aperta l'Atalanta di Palladino e vanta già 18 assist in campionato, ha affrontato finora 19 squadre in Bundesliga: solo contro una non ha ottenuto nemmeno un gol o un assist, ed è proprio il Bayer Leverkusen che sfiderà oggi. Nelle sue 3 apparizioni contro la Werkself, Olise non ha partecipato direttamente a nessuno dei quattro gol segnati dal Bayern.