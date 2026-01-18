Il Leicester ci prova per Alisha Lehmann: avviati i contatti con il Como Women

A distanza di un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia e dopo appena sei mesi di militanza con la maglia del Como Women l’attaccante Alisha Lehmannpotrebbe far ritorno in Inghilterra dove ha militato per sei stagioni vestendo le maglie di West Ham, Everton e Aston Villa.

Secondo quanto riferito dalla BBC infatti la classe ‘99 sarebbe finita nel mirino del Leicester che avrebbe avuto diversi contatti con il club lariano, a cui la svizzera è legata fino al 2028, per prelevarla in questa finestra di mercato. Colloqui che sarebbero approfonditi visto che la giocatrice non è stata convocata per la sfida di ieri contro il Napoli Women. Il Leicester vorrebbe prelevare Lehmann a titolo definitivo, ma potrebbe anche aprire a un prestito iniziale con l’inserimento di una clausola per il riscatto.

L'attaccante elvetica potrebbe dunque salutare il nostro paese dopo 22 presenze, e due reti, con la maglia della Juventus e nove gare, con un gol, con quella del Como Women e tornare in quella Women's Super League che conosce bene avendo collezionato oltre 100 presenze.