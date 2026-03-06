Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri

Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Claudia Marrone
Oggi alle 10:53Serie C
Claudia Marrone

Una Serie C centrata nella passata stagione, e una categoria, quella professionistica, ancora da mantenere, ma il Bra guarda anche al futuro, e a un progetto sportivo forse di più ampio respiro: la società giallorossa, infatti, sta valutando la possibilità di fusione con l'Albese, formazione della provincia di Cuneo ora militante in Eccellenza.
Questo, è stato il tema della conferenza stampa che si è svolta ieri, e che è stata poi riportata nel comunicato congiunto tra i due club che andiamo di seguito a riprendere:

"Un progetto ancora nelle fasi iniziali che rappresenta una possibile svolta per il calcio del territorio tra Langhe e Roero. È questo il tema al centro della conferenza stampa congiunta che si è svolta nel pomeriggio di giovedì 5 marzo all’Hotel Calissano di Alba, convocata dai presidenti di Bra e Albese 1917, Giacomo Germanetti e Maxim Pioggia, per fare chiarezza sulle numerose voci che negli ultimi tempi hanno iniziato a circolare su una collaborazione tra le due società.

Fin dall’inizio dell’incontro i due dirigenti hanno sottolineato che si tratta di un’ipotesi ancora in fase di definizione, nata dalla convinzione che il territorio abbia le potenzialità per sostenere un progetto calcistico più ampio. Pioggia, presidente dell’Albese da qualche mese, ha spiegato di credere fortemente nelle possibilità di crescita dell’area: l’idea è valutare un percorso condiviso che porti alla nascita di una realtà sportiva capace di rappresentare non soltanto Alba o Bra, ma un bacino molto più vasto che comprende Langhe e Roero.

Sulla stessa linea il presidente del Bra Germanetti, che ha ricordato come negli ultimi anni la società giallorossa abbia raggiunto traguardi importanti, ma che ora sia necessario iniziare a ragionare sul futuro. Secondo Germanetti, se si vuole programmare qualcosa di stabile e sostenibile nel tempo diventa inevitabile valutare forme di collaborazione tra realtà vicine, soprattutto in un contesto economico in cui molte società sportive rischiano di dipendere esclusivamente dall’impegno personale dei singoli presidenti.

Le soluzioni allo studio sono diverse: dalla fusione alla creazione di una nuova struttura societaria che coinvolga entrambe le realtà. I dettagli saranno analizzati nelle prossime settimane insieme a consulenti e professionisti, anche alla luce dei regolamenti federali. L’obiettivo è dare vita a una realtà calcistica più forte e strutturata, capace di rappresentare un intero territorio.

Un elemento che incide sul futuro del progetto riguarda anche la categoria del Bra: nel caso in cui la squadra resti in Serie C, la nuova realtà partirebbe dal professionismo. I presidenti hanno però precisato che il progetto non dipende esclusivamente da questo scenario: il punto centrale resta la sostenibilità economica e la capacità di costruire una struttura solida che coinvolga sponsor, istituzioni e comunità locale.

Proprio il rapporto con le istituzioni è stato uno dei passaggi più sottolineati durante l’incontro. Pioggia ha ringraziato pubblicamente il sindaco e l’amministrazione comunale di Alba per la disponibilità dimostrata nei confronti del progetto. Il Comune, infatti, si è impegnato a intervenire sullo stadio “Augusto Manzo” con fondi pubblici per realizzare alcuni lavori necessari all’adeguamento dell’impianto, decisamente più contenuti rispetto a quanto richiesto per l’adeguamento dello stadio di Bra. Si tratta di interventi che riguardano in particolare l’illuminazione, alcuni spogliatoi, i seggiolini della tribuna e la tribuna stampa. Opere considerate impegnative ma realizzabili, che rendono lo stadio idoneo anche a categorie superiori.

La questione degli impianti sportivi è uno dei fattori che hanno favorito il dialogo tra le due società. L’attuale “Attilio Bravi” di Bra presenta infatti alcune difficoltà legate all’omologazione, mentre l’impianto albese può essere adeguato più rapidamente alle normative federali. In questo scenario, l’“Augusto Manzo” diventerebbe la casa della nuova realtà calcistica se il progetto prendesse forma.

Un altro tema centrale riguarda il settore giovanile. Tra le due società il movimento dei giovani calciatori è molto ampio e sfiora complessivamente i mille ragazzi. Per i presidenti si tratta di un patrimonio fondamentale da preservare e valorizzare, anche se eventuali integrazioni dovranno tenere conto delle regole federali sulle iscrizioni ai campionati giovanili.

Durante la conferenza è stato affrontato anche il possibile impatto sui tifosi, storicamente molto legati alle identità cittadine. I dirigenti hanno riconosciuto che inizialmente possono esserci resistenze, ma hanno sottolineato come il calcio stia cambiando e come progetti territoriali più ampi siano ormai diffusi in diverse regioni italiane, dove l’unione di più realtà ha permesso di costruire società più solide e competitive.

Per il momento, hanno ribadito Germanetti e Pioggia, il percorso è soltanto all’inizio. Le squadre restano concentrate sulla conclusione dei rispettivi campionati, mentre parallelamente continua il lavoro di studio sul possibile assetto societario. Il dialogo tra Bra e Albese è comunque avviato e apre scenari nuovi per il futuro del calcio tra Alba, Bra e tutto il territorio delle Langhe e del Roero".

Articoli correlati
Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La... Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi
Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò Serie C, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tomei e Nisticò
Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi Bra, ha firmato lo svincolato Pretato. E arriva Scapin dalla Dolomiti Bellunesi
Altre notizie Serie C
Marchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute... Esclusiva TMWMarchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute timore"
Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti... Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto... Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi... Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi del Latina
Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"... Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"
Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre... Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre esclusioni?
Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede... Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede l'Arezzo
Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi" Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
2 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
3 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, Buffon: "Lascerò l'incarico se non arrivasse il Mondiale. Ma non è quello il problema"
Immagine top news n.1 Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa
Immagine top news n.2 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.3 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.4 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.5 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.6 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Immagine top news n.7 Juve, Vlahovic punta il Pisa: si può fare. Kostic aspetta: sirene dall'estero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Saelemaekers: "Capisco i tifosi della Roma che ce l'hanno con me, ma sono sempre lo stesso"
Immagine news Serie A n.2 Inter, offerta per il rinnovo annuale a Henrikh Mkhitaryan. Sarà inferiore all'attuale
Immagine news Serie A n.3 La riforma degli arbitri entra nel vivo: servono 18 milioni e 10 dovrebbero arrivare dai club
Immagine news Serie A n.4 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Giordano: "Gli attaccanti ora non sono del livello della Serie A del passato. Salvo Lautaro e..."
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, per Fadera intervento ok: ricostruito l'osso zigomatico a Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fair play in Reggiana-SudTirol. Fumagalli: "Non ho salvato nessuno. Esagerata attenzione mediatica"
Immagine news Serie B n.2 Emergenza difensiva per lo Spezia: Skjellerup e Di Serio out. Donadoni resta con 2 punte
Immagine news Serie B n.3 Serie B, ‘Cartellino verde’ per i comportamenti virtuosi: reintrodotto il premio lanciato nel 2015-16
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, da migliorare la gestione del vantaggio. A Mantova chance per blindare i playoff
Immagine news Serie B n.5 I tifosi dell'Avellino non gradiscono le foto del compleanno di Izzo: battibecco social col difensore
Immagine news Serie B n.6 Cronologia di un'altra stagione complicata: la Samp prova a fare quadrato al di là delle difficoltà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Marchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute timore"
Immagine news Serie C n.2 Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi del Latina
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"
Immagine news Serie C n.6 Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre esclusioni?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.5 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”