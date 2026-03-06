Milan, Tomori sui compagni: "Leao non sapeva quanto fosse forte. La gente sottovaluta Pulisic"

Nel corso dell'intervista concessa al The Athletic, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato dei singoli partendo da Rafael Leao: "Era quasi come se non sapesse quanto fosse bravo perché tutto gli veniva naturale. È uscito dal grembo materno ed è così che ha imparato a giocare a calcio. Semplicemente non sapeva come usare quello che aveva. Tutti se ne sono accorti l'anno in cui abbiamo vinto lo Scudetto, quasi come se avesse capito: 'Wow. Posso farcela! Posso farcela!'".

Infine un pensiero anche su Christian Pulisic: "La gente lo sottovaluta. La gente non si rende conto di quanto sia veloce. Non si rende conto di quanto sia bravo con la palla, di quanto sia intelligente. Te ne rendi conto solo quando ti segna un gol. Lo conoscevo dai tempi del Chelsea. Puli è un professionista di altissimo livello. Un ragazzo davvero di altissimo livello.

Vuole sempre migliorare. Se sbaglia un tiro in allenamento, si chiede: 'Perché l'ho fatto?'. Ma è davvero calmo e piacevole stargli accanto, è molto equilibrato. Il suo rapporto gol/minuto è incredibile e, nonostante gli infortuni in questa stagione, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha fatto la sua parte. So che per lui è stato frustrante essere infortunato e anche per noi è stato frustrante perché lui è stato incredibile".