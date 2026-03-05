TMW Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza edizione di 'Women4Football', che si è tenuta stamani presso Sala Macconi di Palazzo Vecchio è intervenuto anche Umberto Calcagno, presidente AIC (Associazione Italiana Calciatori), per illustrare l'evento che si terrà il 16 marzo: “Farlo sempre a Firenze? Perché no. Sentendo parlare chi mi ha preceduto mi vengono in mente la passione e la bellezza, perché celebreremo questo evento nella sala dei 500 che è una delle location più belle che si possano trovare. Premieremo le ragazze che sono state le migliori lo scorso anno e non può esserci un contesto migliore di questo e farlo con persone che hanno questa predisposizione verso il calcio femminile è un qualcosa in più".

Spazio poi al lavoro svolto e da svolgere: "C'è modo e modo di mettere impegno in questo settore e sono convinto che fare questo evento in questo contesto serve a creare consapevolezza in quello che abbiamo fatto, cose inimmaginabili anche per le tempistiche in cui le abbiamo fatte. Adesso dobbiamo fare le cose che sono ancora più difficili per creare un movimento che abbia sempre più tesserate e penso che questi eventi aiuteranno tutto il movimento soprattutto al di sotto della parte apicale che è la più facile per mandare determinati messaggi, ma il difficile è riuscire a far crescere tutto quello che c'è sotto e stiamo lavorando in questo senso con Sara e con tutte le altre componenti".