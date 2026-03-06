Saelemaekers: "Allegri è speciale, mi chiama Scheggia. Dybala è l'immagine del calcio"

Uno dei segreti del Milan è sicuramente l'avvento di Massimiliano Allegri, che ha reso possibile la crescita di molti giocatori, tra cui Alexis Saelemaekers. L'esterno offensivo dei rossoneri ha parlato di lui a DAZN: "Per me è speciale, nel senso che è unico. Il modo in cui vede il calcio, il suo atteggiamento con i giocatori… Dal punto di vista umano è tra i migliori che ho visto, come scherza, come è serio, gestisce la cosa perfettamente. Mi chiama Scheggia perché vado sempre al 100%".

Qual è il giocatore più forte con cui ha giocato?

"Hazard, era un esempio per me... Mi ha stupito la sua umiltà, me lo ha ricordato un po' Modric, nonostante abbiano vinto tutto. A Milanello saluta ogni persona, la considera come lui, non si mette sopra, che sia il magazziniere, il cuoco… Ci sono anche giocatori che non hanno questo, però vedere ciò in un campione è pazzesco. Un altro che mi ha stupito è Dybala… Non ho mai visto un giocatore essere così pulito tecnicamente. Non che faccia il doppio passo o cose simili, ma tutte le sue giocate sono sempre perfette, come il primo controllo. Non sbaglia mai cose che si pensa siano semplici. Mi è piaciuto tantissimo giocare con lui perché lui capisce veramente il calcio, è l'immagine del calcio".

