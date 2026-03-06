Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime

Prima del mercato c’è il derby di domenica, ma il Milan pensa anche all’estate. Che non dovrebbe prevedere l’arrivo di André: tra le difficoltà di chiudere l’operazione con il Corinthians, il rischio di dover devolvere tutto alla FIFA e qualche dubbio interno - bravo, ma acerbo -, i rossoneri sembrano prossimi ad abbandonare la pista che porta al talento del club paulista. Della stracittadina, ma non solo, ha parlato invece Adrien Rabiot, considerato il miglior acquisto della stagione insieme a Luka Modric: “Non credo che un giocatore possa cambiare una squadra, ma è vero che può dare un certo tipo di contributo. L’atteggiamento dei più giovani, va detto, è impeccabile, e questo in un gruppo è molto importante”.

In casa Inter, Cristian Chivu ha concesso un’inedita giornata di recupero a pochi giorni dal derby. Necessaria per recuperare energie, il tecnico romeno peraltro si è comunque recato alla Pinetina per preparare il lavoro di giovedì. Senza Lautaro Martinez: l’argentino è ancora lontano dal rientro, ma farà di tutto per accorciare i tempi. Il recupero procede molto bene: "Molto bene, ogni giorno meglio”, ha infatti dichiarato il Toro in una live con dei tifosi.

Pochi dubbi sull’attacco interista: con Marcus Thuram ci sarà Pio Esposito. La formazione di Chivu, da questo punto di vista e non solo, sembra fatta. Pressoché certo anche il rientro dal primo minuto del grande ex, Hakan Calhanoglu, con Barella e Zielinski a completare il reparto. Per Massimiliano Allegri il dubbio principale riguarda invece la disponibilità di Davide Bartesaghi: in caso pronto Estupinan. A centrocampo Fofana è favorito su Ricci per fare compagnia a Modric e Rabiot. Designato Daniele Doveri: è il quinto derby di Milano per il fischietto romano, dal 2019.