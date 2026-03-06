Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?

"Gli direi di stare dove si sente più felice. Ma purtroppo né lui né noi abbiamo particolare voce in capitolo, tutto dipende dalla volontà del Real". Raphael Varane ha consigliato a Nico Paz di rimanere al Como. Pur sapendo benissimo che una carriera da calciatore è davvero cortissima e tutto quanto può cambiare da un momento all'altro. Paz e Jacobo Ramon sono nati e cresciuti in Spagna, in una squadra che ha vinto Champions su Champions ed è, ovviamente, un posto dove tornare. Un punto d'arrivo per chiunque coltivi ambizione di vittorie.

Il Como però può spendere centinaia di milioni all'anno. Investirli, come è da filosofia di chi decide. Così Nico Paz è sì un acquisto, ma è un investimento monco: gioca due anni e poi viene venduto a dieci: plusvalenza, ok, ma era una sorta di prestito mascherato. Idem Ramon: se le cose vanno bene, torna al Real Madrid, se vanno decentemente anche, visto che un suo acquisto costerebbe davvero pochissimo. Se invece fa male (o si fa male) rimane al Como senza ricompra.

Quando hai una potenza economica del genere è giusto essere vassallo del Real Madrid? La risposta, dopo Nico Paz e Jacobo Ramon, può essere "comunque sì". Però poi risulta difficile chiedere ai giocatori di rimanere dove si è felici quando possono giocare per il club più importante d'Europa.