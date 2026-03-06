Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro

La Juventus, giovedì, ha proseguito la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Pisa. Spalletti sta facendo lavorare intensamente la squadra in vista del finale di stagione. Anche ieri Dusan Vlahovic ha lavorato in parte con il gruppo e la giornata di oggi sarà decisiva per capire se sarà convocato per la gara contro il Pisa oppure se la sua convocazione slitterà al match contro l’Udinese. In ogni caso DV9 può essere soddisfatto dopo aver gradualmente aumentato i carichi di lavoro. Adesso la sua speranza è di poter giocare presto uno spezzone di partita. Per la gara contro il Pisa, però, ci sarà il rientro importante di Locatelli che si riprenderà il suo posto in mezzo al campo.

Le mosse di mercato a centrocampo.

La Juventus cercherà in tutti i modi di alzare il livello della qualità della rosa. La volontà del club è quella di trovare un centrocampista che possa giocare sia con Locatelli che con Thuram. La Juventus, in questi mesi, sta valutando in modo particolare le piste che portano ai parametri zero. Le opportunità low cost sono diverse, ma dalla grande qualità tecnica. I nomi più appetibili sono quelli di Bernardo Silva e Leon Goretzka. Il portoghese ha confermato di voler lasciare il Manchester City a fine anno e, per la Juventus, poter arrivare a un profilo di così alto livello sarebbe senza ombra di dubbio un salto di qualità. La situazione di Goretzka, invece, sembra essere un po’ più complicata: la concorrenza è tanta e soprattutto, a livello economico, l’esborso potrebbe essere troppo elevato tra ingaggio e bonus alla firma. Gli altri due parametri zero valutati sono Kessie e Schlager. L’entourage dell’ivoriano ha già avuto modo di parlare con la Juventus. Le parti si sono già confrontate e il club bianconero ha voluto valutare anche le condizioni fisiche dell’ex Milan, visto che in Arabia i ritmi di gioco sono ben diversi da quelli della Serie A. Perciò la Juventus valuta tutte queste situazioni alla ricerca di un profilo che possa aiutare Spalletti ad avere una rosa con un tasso tecnico qualitativo superiore.

Spalletti al centro del mondo Juventus.

La Juventus, in questi giorni, non ha mollato la presa su Luciano Spalletti per provare quanto prima a trovare un accordo per il rinnovo. I bianconeri hanno deciso di blindare il tecnico di Certaldo che ha dimostrato di essere un valore aggiunto. La Juventus ha massima fiducia in Spalletti e sia Chiellini che Comolli si sono espressi a più riprese per sottolineare la bontà del lavoro dell’allenatore. Spalletti è pronto a restare a Torino anche nelle prossime stagioni ma vuole, giustamente, una squadra di qualità. In ogni caso la Juventus ha già coinvolto l’allenatore in scelte decisive per il futuro della squadra. Spalletti è stato interpellato anche in occasione dei rinnovi di Yildiz e McKennie. I prolungamenti del turco e dell’americano sono stati fortemente voluti dall’allenatore che li ritiene fondamentali per il suo scacchiere tattico. Anche il riavvicinamento tra Vlahovic e la Juventus ha la regia di Spalletti. Il tecnico di Certaldo crede nelle qualità del bomber serbo e sarebbe felice di poter continuare a lavorare insieme a lui. Spalletti ha conquistato il mondo bianconero mettendo d’accordo proprio tutti ed è per questo che la strada per un futuro insieme sembra tracciata.