Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi del Latina
Con la giornata di ieri, giovedì 5 marzo, la Serie C ha mandato in archivio la 30ª giornata del campionato, che si è giocata in turno infrasettimanale e che ha smosso non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), La Gumina (4; Inter U23), Rabbi (Cittadella), Sipos (4; Lecco)
9 gol: Caccavo (Lumezzane), Capone (6; Trento), Rauti (Vicenza), Stuckler (2; Vicenza)
8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Morra (2; Vicenza), Pellegrini (2; Trento), Sali (AlbinoLeffe)
7 gol: Dalmonte (Trento), Karlsson (Renate), Vertainen (Triestina)
6 gol: Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Giannotti (Trento), Gunduz (Triestina), Udoh (Pro Patria)
GIRONE B
12 gol: Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli)
10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Pattarello (4; Arezzo)
9 gol: Cianci (2; Arezzo), Di Carmine (4; Livorno), Dubickas (Ternana), Gori (2; Ascoli)
8 gol: Dionisi (3; Livorno), Sinani (Bra), Tenkorang (Ravenna)
7 gol: Eusepi (2; Sambenedettese), Franzolini (Forlì), Ravasio (2; Arezzo), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)
GIRONE C
16 gol: Gomez (4; Crotone)
12 gol: Chiricò (2; Casarano), Parigi (3; Latina)
11 gol: D’Ursi (2; Sorrento), Emmausso (5; Audace Cerignola/Cosenza)
9 gol: Fischnaller (1; Trapani), Gambale (3; Audace Cerignola), Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Salvemini (3; Benevento), Tumminello (1; Benevento)
8 gol: Bentivegna (1; Casertana), Forte (1; Catania), Grandolfo (Trapani/Casarano), Lamesta (Benevento), Mignani (Benevento), Vavassori (Atalanta U23)
