TMW Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"

Il sedici marzo si terrà a Firenze, nel salone dei cinquecento, l'evento "Women4Football" in cui verranno premiate le migliori giocatrici della passata stagione

Anche Nicola Armentano, delegato allo sport città metropolitana di Firenze, ha parlato nella conferenza stampa dell'evento "Women4Football" che si terrà nel capoluogo toscano il 16 marzo: “Credo che a volte la passione supera ogni difficoltà e aver portato qui questo bellissimo momento d'attenzione per le atlete che hanno dimostrato impegno durante la stagione sportiva. E quale palcoscenico migliore di una delle sale più belle del nostro paese e a noi piacerebbe fare di questa location un palcoscenico abituale di questo evento. Dietro questi momenti ci sono davvero tante situazioni che devono essere superate, che non si superano solo con le vittorie, ma anche le istituzioni che muovano quelle corde che stimolino il movimento e lo aiutino a continuare a crescere. Siamo ancora lontani, come numeri, dal vedere una parità di genere e la possibilità di scegliere la disciplina che vorrebbe e tutto questo deve essere sostenuto.

Firenze può diventare il luogo per fortificare questo movimento, serve coraggio e visione oltre che la capacità di superare alcuni pregiudizi e stereotipi. Siamo ancora lontani dai numeri che ci sono in altri paesi, ma crescendo possiamo aumentare la salute e il benessere oltre che creare nuovi posti di lavoro".