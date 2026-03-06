Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"

Il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha parlato del match contro il Novara: "Il Novara è una squadra che fa un calcio aggressivo, una squadra di motore e di gamba. Hanno un grosso equilibrio dal punto di vista numerico tra punti conquistati in trasferta e quelli in casa e anche tra i gol fatti e quelli subiti. Nella loro rosa spiccano tra gli altri Da Graca, già autore di nove reti, Alberti, Lanini e Ledonne: giocatori che in questa categoria fanno la differenza. Stanno attraversando un buon momento, come noi, sarà una bella sfida.

Quella di Novara sarà la terza gara della settimana, dopo due gare con grande dispendio di energie. Sarà necessario effettuare un po’ di turn over: con tutto lo staff valuteremo in quale ruolo attuarlo. Vorrei vedere che chi scenderà in campo e che magari ha giocato meno in questo periodo, abbia quella rabbia per dimostrarmi che mi sono sbagliato in passato.

Dobbiamo pensare anche che giochiamo su un campo sintetico e salvaguardare chi ha la muscolatura più fragile, per evitare qualche infortunio inopportuno in questo momento con le prossime sfide in calendario importantissime. Naturalmente prepareremo la gara di Novara con lo stesso impegno di sempre, nel migliore dei modi. La squadra che scenderà in campo dovrà essere una squadra che corra, di temperamento e che stia bene fisicamente, perché loro sono una squadra che dal punto di vista atletico e fisico impatta molto bene le partite".