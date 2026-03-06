Emergenza difensiva per lo Spezia: Skjellerup e Di Serio out. Donadoni resta con 2 punte

Scatta l’emergenza offensiva in casa Spezia in vista di un periodo intenso dal punto di vista del calendario e decisivo per gli obiettivi del club ligure. Roberto Donadoni infatti ha perso per le prossime quattro gare altri due attaccanti: si tratta di Giuseppe Di Serio, che ha riportato una lesione all'ileopsoas destro, e Laurs Skjellerup, che invece ha riportato una lesione muscolare all'adduttore lungo della gamba destra come si legge nel report degli Aquilotti.

I due rientreranno dopo la pausa di fine marzo e vanno ad aggiungersi a Gianluca Lapadula che è ancora alle prese con il lavoro per recuperare dal proprio infortunio. Restano così a disposizione Gabriele Artistico, capocannoniere della squadra con otto reti, e Vanja Vlahovic che finora non ha reso secondo le aspettative avendo segnato appena due reti.

Donadoni dunque dovrà gestire bene le energie dei due per evitare ulteriori problemi e probabilmente anche trovare nuove soluzioni che potrebbero essere rappresentate da un avanzamento di Mattia Valoti come seconda punta o il ricorso a quel Gioele Conte, classe 2005 che con la Primavera ha segnato 17 reti in 20 presenze, che da tempo è aggregato alla prima squadra. Vedremo se nel corso della conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Monza Donadoni parlerà anche di questo nuovo problema che certamente non facilita il lavoro nella corsa verso la salvezza.