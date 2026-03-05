TMW Radio Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti

In casa Milan si moltiplicano le interviste dei giocatori (gli ultimi Ricci e Pavlovic) che confermano di credere ancora nello Scudetto. Ma qualora vincesse il derby, i rossoneri possono davvero crederci? Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Difficile, perchè puoi raggiungere l'Inter ma poi devi tenere quel passo. Non credo possa fare questo tipo di percorso. Giusto che i calciatori però si carichino alla vigilia di un derby difficile".

Fabio Ravezzani: "E' impossibile. Anche se il Milan vincesse andrebbe a -7, poi c'è la discontinuità del Milan con le medio-piccole. L'Inter invece con le stesse è stata una schiacciasassi. Anche se vincesse, non credo si riaprirebbe la corsa Scudetto".

Paolo Paganini: "L'anno scorso l'Inter era arrivata in finale e aveva le energie fisiche e nervose concentrate lì. Ora invece i nerazzurri devono pensare solo al campionato, a parte la Coppa Italia, che però è relativa. Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso".

Bruno Longhi: "Mi soffermerei sul derby. Quello che accadrà dopo chi lo sa? Incideranno anche gli infortuni e il morale dopo il derby. Gran parte dei numeri sono dalla parte dell'Inter, che però non ha Lautaro, uno insostituibile. Ora l'Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan. E poi c'è la faccenda Bastoni. Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi. Sul Milan poi dico che ha potenzialità, ha giocatori forti come Leao, Modric, Rabiot. Non ho condiviso l'uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi".

Massimo Brambati: "Difficile dirlo. Il Milan ti sorprende in positivo ma anche in negativo. Per quello che ho visto ultimamente da parte dell'Inter, senza Lautaro ha qualche difficoltà in più. Il Milan poi ci ha abituato ad alti e bassi. L'obiettivo di Allegri poi è di arrivare in Champions e non di vincere lo Scudetto".

Claudio Onofri: "L'Inter è la più forte, per molti motivi. Lautaro conta tanto, ma per me le cose sono già decise. Poi ovvio una partita dipende da tante cose, ma non credo che il Milan possa riaprire il discorso Scudetto col derby. La rosa dell'Inter è fuori categoria. Il Milan sta facendo bene ma non è dello stesso livello".