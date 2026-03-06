Italia, Buffon: "Lascerò l'incarico se non arrivasse il Mondiale. Ma non è quello il problema"

Ottimismo. E' questa la parole d'ordine di Gianluigi Buffon. Il capo delegazione della Nazionale italiana ha parlato all'edizione odierna de Il Messaggero proprio della squadra azzurra impegnata fra 20 giorni nello spareggio per il Mondiale: "Secondo me si dimostra di voler poco bene, ma non alla Nazionale, ma proprio alla Nazione, perchè alla fine il calcio non è solo un discorso sportivo per l’Italia, è un qualcosa che va oltre, ha molto più valore.

E ora che abbiamo qualche difficoltà in più, uno ci dovrebbe sostenere, invece ci danno addosso. Questo mi dà fastidio, significa non volersi rendere conto di una realtà che è diventata più complicata rispetto al passato e che forse anche in quei tempi non era poi così bello come vogliamo credere".

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale ha confermato che lascerà l'incarico qualora non dovesse arrivare il Mondiale: "Confermo. Sono sempre il primo a prendermi responsabilità di tutto. Esco di scena, se serve trovare un capro espiatorio. Prendo e me ne vado a casa. E’ quello il problema? Ma che modo è di ragionare? Questa cosa mi fa impazzire, non c’è mai uno sforzo per capire se realmente un professionista ha dei valori, se è capace. Così, è come tirare in area la monetine: se va bene tutti bravi, se male tutti scarsi. Questo modo di ragionare e scegliere lo trovo imbarazzante, però va benissimo"