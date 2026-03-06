Juve, Vlahovic punta il Pisa: si può fare. Kostic aspetta: sirene dall'estero

La Juventus guarda alla sfida di sabato sera contro il Pisa con sempre più ottimismo su un fronte, quello del possibile rientro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta lavorando per tornare a disposizione di Luciano Spalletti e dalla Continassa arrivano segnali incoraggianti. Anche nell’allenamento della giornata appena conclusa il numero 9 ha svolto parte della seduta con il gruppo, un passo avanti che lascia aperta la porta almeno alla convocazione per la partita dello Stadium. La rifinitura della vigilia sarà decisiva per capire se Dusan potrà essere inserito nella lista dei convocati. L’ipotesi più probabile, qualora arrivasse il via libera dello staff medico, è quella di un rientro graduale.

Parallelamente resta aperto anche il tema del contratto. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore, un primo contatto che ha riaperto la possibilità di ragionare su un rinnovo. L’attuale accordo è insostenibile dal punto di vista economico - circa 12 milioni netti a stagione - ma le parti si sono lasciate con la disponibilità a proseguire il dialogo. Un tema collegato al rinnovo di Luciano Spalletti: le parti vogliono continuare insieme, ma il nodo riguarda soprattutto la pianificazione del mercato estivo. L’allenatore chiede di essere coinvolto nelle scelte e di lavorare in sinergia con la dirigenza composta da Comolli, Chiellini e Ottolini.

Più defilata, nelle priorità del club, la posizione di Filip Kostic. Il suo contratto scade il 30 giugno e al momento non sono stati avviati colloqui per un eventuale prolungamento. Dall’estero non mancano gli interessi: Fenerbahçe e Benfica seguono con interesse l'evolversi della situazione.