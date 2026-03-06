TMW Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo

Frank Zambo Anguissa è pronto per tornare. Fuori dall'inizio di novembre del 2025, il centrocampista camerunese è pronto per rientrare step by step nelle rotazioni della mediana di Antonio Conte. Un giocatore preziosissimo per più motivi: fisico, presenza, personalità, autorità, capacità di farsi sentire in entrambe le fasi, in area avversaria, sui contrasti aerei. Anguissa è mancato tantissimo da novembre a oggi alla formazione azzurra ma adesso è pronto per tornare a disposizione.

Con lui, anche le trattative per il rinnovo di contratto. Tra novembre e dicembre scorseo sembrava che tutto fosse arrivato a dama: nuovo accordo prolungato fino al 2028, un anno in più rispetto a quello attuale (il Napoli aveva esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto) a cifre importanti. Poi lo stop, le parti si sono riaggiornate al post recupero e... Ci siamo.

Siamo al momento in cui l'agente Maxime Nana e il Napoli si vedranno per provare a ridefinire i contorni del rinnovo. Sarà sempre nell'intorno dei 4 milioni di euro? Lo scenario è cambiato? Sono entrate in gioco altre società (la Juventus?), pronte a corteggiare l'africano in vista della prossima stagione? Anguissa è considerato dalla società di Aurelio De Laurentiis un perno del progetto. Ma l'infortunio è certamente un fattore che le parti, tutte quelle in causa, considerano anche in chiave rinnovo. Basterà per trovare un nuovo punto d'intesa per il futuro?