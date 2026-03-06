Ancora uno stop per Rozzio: problema al tendine di Achille. La Reggiana perde il capitano
Brutte notizie per la Reggiana, quando la sfida al Venezia è sempre più vicina: le due squadre, infatti, si sfideranno domani pomeriggio al 'Penzo', in occasione della 29ª giornata del campionato di Serie B. Un turno - e così saranno anche i prossimi - che i granata dovranno giocare senza il capitano Paolo Rozzio, per altro fresco di rinnovo, perché il problema accusato con il SudTirol si è rivelato più complicato del previsto: sofferenza al tendine d’Achille destro, l'esito degli esami medici.
Adesso saranno fatte altre valutazioni, anche per determinare il percorso di recupero del giocatore, come ha specificato il club nella nota che di seguito riportiamo integralmente:
"AC Reggiana – tramite il Responsabile Sanitario Dr. Franco Taglia – comunica che i primi accertamenti eseguiti su Paolo Rozzio, a seguito del problema accusato nella gara di martedì con il Südtirol, hanno evidenziato una sofferenza al tendine d’Achille destro. Saranno effettuate altre valutazioni all’inizio della prossima settimana per determinare il percorso di recupero".
