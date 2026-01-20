Arrigoni risponde a Woldvik: 1-1 fra Milan e Fiorentina in Coppa Italia Women
Finisce in parità la prima sfida dell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. La Fiorentina ancora una volta, come accaduto in campionato contro il Genoa, non riesce a vincere pur andando in vantaggio nel primo tempo, rete di Woldvik al decimo, e deve accontentarsi di un pari contro il Milan in trasferta. A portare in parità la gara è stata la centrocampista Arrigoni a poco meno di un quarto d’ora dalla fine.
Questo il programma della Coppa Italia Women
Quarti di finale
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ore 18: Ternana Women-Inter
Ore 20.30: Lazio-Roma
Giovedì 22 gennaio
Ore 18: Napoli Women-Juventus
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)