Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"

Una giornata storta per la Juventus Women, eliminata quest'oggi dalla Women’s Champions League, dove era rimasta l'unica squadra italiana in corsa: dopo il 2-2 dell'andata, le bianconere di Max Canzi sono cadute tra le mura amiche 0-2, salutando quindi la competizione ai playoff (ottavi di finale) della stessa.

Proprio il trainer bianconero, ai canali ufficiali del club, ha così commentato la partita: "Se avessimo giocato chissà quanto ancora, la palla comunque non sarebbe entrata nella loro porta: spiace perché a leggere dei due gol subiti porta a farsi un’idea ben diversa rispetto a quella che è stata la gara. Il calcio purtroppo è anche questo: sono fiero delle ragazze, hanno dato tutto e non potevo chiedere di più. Sono contento anche delle scelte fatte, sapevamo che era una partita che poteva durare anche 120 minuti, quindi era importante ragionare sul fatto che, partendo da una formazione, poi le cose sarebbero potute cambiare nel corso del match".

La nota conclusiva va poi al percorso della squadra oltre i confini nazionali: "Il nostro percorso in Europa è assolutamente positivo, abbiamo acquisito consapevolezza: ora dobbiamo essere brave a riconquistare la qualificazione per tornare a giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto in questi mesi".