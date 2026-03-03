Fabregas: "Como-Inter vale doppio. L'abbiamo preparata con grande attenzione ai dettagli"

“Siamo in un momento importante della stagione. Dobbiamo affrontare questa partita con il giusto focus e con la consapevolezza del suo valore". Parla così Cesc Fabregas, allenatore del Como, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: "È una sfida che vale doppio. Dobbiamo mettere in campo una grande prestazione, avere ben chiaro ciò che vogliamo fare e come vogliamo farlo, giocando con energia e determinazione in ogni situazione".

Fabregas presenta poi lo stato fisico dei suoi giocatori: “La squadra sta bene, sta recuperando. Abbiamo preparato la partita con una grande attenzione ai dettagli. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, con giocatori di altissimo livello e vogliamo disputare una grande gara, consapevoli della loro forza, ma pronti a individuare e sfruttare quelle piccole debolezze che ogni squadra può avere.

Infine fa un appello ai tifosi: “Domani lo stadio deve diventare una piccola Bombonera. Domani dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che, come sempre, sapranno spingerci, perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano.”