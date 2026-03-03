Carnevali: "Il vero cognome di Berardi è Campione. È diventato un uomo Sassuolo"

Lunga intervista nelle scorse ore per Giovanni Carnevali, con l'amministratore delegato del Sassuolo che ha parlato ai microfoni di Radio Gr1 Parlamento.

Il massimo dirigente del Sassuolo, nel corso dell'intervista, ha toccato vari punti legati all'attualità della società che dirige. Uno di questi non poteva che essere Domenico Berardi, per antonomasia la prima persona che viene in mente a tutti nel momento in cui viene pronunciata la parola 'Sassuolo'.

Berardi è un vero e proprio simbolo del Sassuolo e una conferma si ritrova anche nelle parole che spende per lui Carnevali: "Il suo vero cognome è Campione, lo è sotto tutti gli aspetti. Ma basta vedere la partita di ieri come si è sacrificato in fase difensiva, è un giocatore completo. È diventato un uomo società e noi siamo sempre stati contentissimi di averlo con noi. Le scelte le abbiamo fatte sempre assieme a lui. Oggi è difficile trovare giocatori che su certi valori la pensino come Berardi".

