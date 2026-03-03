Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, previsto un contatto con Spalletti per trattare il rinnovo. Le tempistiche

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 00:15Serie A
Andrea Losapio

Nelle prossime ore - dovrebbe arrivare entro il weekend o, al più tardi, rimandato a settimana prossima - ci sarà un contatto fra Luciano Spalletti e la Juventus. L'obiettivo, per entrambe le parti, è riuscire a raggiungere un punto comune per prolungare il contratto attualmente in essere fino al 30 giugno 2026, con una scadenza rimandata fra 48 mesi. Due anni per cercare di costruire qualcosa di più, al di là di quanto capiterà di qui fino all'estate. Il pareggio di Gatti è stato fondamentale per rimanere in corsa per il quarto posto.

"Vivo per quella posizione lì, diamole una forma". Ha detto Luciano Spalletti dopo la partita di domenica sera contro la Roma. "Abbiamo avuto un momento dove ci sono venute troppe cose addosso e non siamo stati neanche troppo fortunati. Squadra cresciuta sotto molti aspetti, faremo un grande finale di campionato".

E le tempistiche? Oltre a trovare un punto di incontro, c'è l'idea di arrivare a dama intorno a metà mese, per cercare di ufficializzare il prolungamento di contratto nella settimana della pausa della nazionale verso il Mondiale. L'intenzione della proprietà - soprattutto di John Elkann - è quella di dare continuità e credibilità al progetto, partendo proprio da Spalletti.

