Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"

F.C. Como Women è felice di annunciare l’inaugurazione del nuovo Fitness Sport Center presso il Centro Sportivo “Sport Village” di Cislago, una struttura ad uso interno che rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del Club.

Il nuovo Fitness Sport Center, realizzato all’interno del centro di allenamento e in stretta connessione con il campo e gli spogliatoi, è parte integrante di un progetto di sviluppo avviato già nella scorsa stagione. La struttura è stata progettata specificamente per supportare il lavoro dell’area performance e dello staff tecnico, rispondendo in modo sempre più puntuale e professionale alle esigenze quotidiane delle calciatrici, sia in fase di allenamento che di recupero. In qualità di realtà indipendente, F.C. Como Women ha scelto di investire direttamente nella realizzazione di spazi dedicati esclusivamente alla propria attività sportiva, rafforzando una visione autonoma, sostenibile e orientata al futuro, in cui l’attenzione alle atlete rappresenta un elemento centrale del progetto.

Nicola Verdun, CEO di F.C. Como Women, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta in modo concreto la direzione che il Como Women ha scelto di intraprendere: una crescita sostenibile, autonoma e profondamente orientata alle atlete. Investire in strutture dedicate significa mettere le nostre calciatrici realmente al centro, riconoscendole come il patrimonio più importante del Club. Vogliamo offrire loro un ambiente professionale e all'avanguardia, capace di rispondere alle loro esigenze, sia sportive che personali. Stiamo lavorando per supportare le nostre calciatrici a 360 gradi, come atlete e come donne, creando le condizioni migliori perché possano esprimersi, crescere e sentirsi valorizzate ogni giorno”. Ha poi aggiunto: “Questa struttura rappresenta un passo fondamentale nella costruzione di un futuro solido, ambizioso e rispettoso dell’identità e dei valori del nostro progetto”.

Queste le parole di Mario Familari, Responsabile Area Performance del Club: “Il nuovo Fitness Sport Center rappresenta uno strumento fondamentale per elevare ulteriormente la qualità del nostro lavoro quotidiano. Disporre di una struttura interna dedicata all’area performance ci consente di intervenire in modo ancora più preciso su preparazione atletica, prevenzione degli infortuni e sviluppo individuale delle calciatrici, integrando in maniera funzionale il lavoro sul campo con le attività di supporto fisico e prestativo. Inoltre, il progetto prevederà anche un’area esterna attrezzata con superficie in erba sintetica, pensata per attività complementari e multidisciplinari di attivazione e supporto, da svolgere prima delle sedute sul campo, così da rendere il percorso di preparazione ancora più completo ed efficace”.

Il nuovo Fitness Sport Center si inserisce così come un tassello chiave nella strategia di crescita del Club, non solo sul piano sportivo ma anche a livello organizzativo e strutturale. Un investimento che conferma la volontà di F.C. Como Women di affermarsi come punto di riferimento nel panorama del calcio femminile, contribuendo allo sviluppo di un movimento in continua evoluzione e ponendo sempre al centro le calciatrici e le loro esigenze professionali quotidiane.