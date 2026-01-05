Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"

Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

F.C. Como Women è felice di annunciare l’inaugurazione del nuovo Fitness Sport Center presso il Centro Sportivo “Sport Village” di Cislago, una struttura ad uso interno che rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di crescita e consolidamento del Club.

Il nuovo Fitness Sport Center, realizzato all’interno del centro di allenamento e in stretta connessione con il campo e gli spogliatoi, è parte integrante di un progetto di sviluppo avviato già nella scorsa stagione. La struttura è stata progettata specificamente per supportare il lavoro dell’area performance e dello staff tecnico, rispondendo in modo sempre più puntuale e professionale alle esigenze quotidiane delle calciatrici, sia in fase di allenamento che di recupero. In qualità di realtà indipendente, F.C. Como Women ha scelto di investire direttamente nella realizzazione di spazi dedicati esclusivamente alla propria attività sportiva, rafforzando una visione autonoma, sostenibile e orientata al futuro, in cui l’attenzione alle atlete rappresenta un elemento centrale del progetto.

Nicola Verdun, CEO di F.C. Como Women, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta in modo concreto la direzione che il Como Women ha scelto di intraprendere: una crescita sostenibile, autonoma e profondamente orientata alle atlete. Investire in strutture dedicate significa mettere le nostre calciatrici realmente al centro, riconoscendole come il patrimonio più importante del Club. Vogliamo offrire loro un ambiente professionale e all'avanguardia, capace di rispondere alle loro esigenze, sia sportive che personali. Stiamo lavorando per supportare le nostre calciatrici a 360 gradi, come atlete e come donne, creando le condizioni migliori perché possano esprimersi, crescere e sentirsi valorizzate ogni giorno”. Ha poi aggiunto: “Questa struttura rappresenta un passo fondamentale nella costruzione di un futuro solido, ambizioso e rispettoso dell’identità e dei valori del nostro progetto”.

Queste le parole di Mario Familari, Responsabile Area Performance del Club: “Il nuovo Fitness Sport Center rappresenta uno strumento fondamentale per elevare ulteriormente la qualità del nostro lavoro quotidiano. Disporre di una struttura interna dedicata all’area performance ci consente di intervenire in modo ancora più preciso su preparazione atletica, prevenzione degli infortuni e sviluppo individuale delle calciatrici, integrando in maniera funzionale il lavoro sul campo con le attività di supporto fisico e prestativo. Inoltre, il progetto prevederà anche un’area esterna attrezzata con superficie in erba sintetica, pensata per attività complementari e multidisciplinari di attivazione e supporto, da svolgere prima delle sedute sul campo, così da rendere il percorso di preparazione ancora più completo ed efficace”.

Il nuovo Fitness Sport Center si inserisce così come un tassello chiave nella strategia di crescita del Club, non solo sul piano sportivo ma anche a livello organizzativo e strutturale. Un investimento che conferma la volontà di F.C. Como Women di affermarsi come punto di riferimento nel panorama del calcio femminile, contribuendo allo sviluppo di un movimento in continua evoluzione e ponendo sempre al centro le calciatrici e le loro esigenze professionali quotidiane.

Articoli correlati
Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"... Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"... Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Altre notizie Calcio femminile
Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del... Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping... La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham
Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione" L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il... Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi... Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
4 Juventus, caccia a un nove: Pellegrino il preferito. Ma spunta anche l'opzione Dzeko
5 Capello tuona: "Gli arbitri sono una mafia. La Juve mandata in B, ma non li pagava"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Immagine top news n.1 Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus
Immagine top news n.2 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.3 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.5 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.6 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
Immagine top news n.7 Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Il divario fra le prime tre e le restanti squadre è ormai quasi incolmabile”
Immagine news Serie C n.2 Pagni: "Colpo Bruzzaniti per il Catania? In C non vincono i nomi, vince il gruppo"
Immagine news Serie A n.3 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, la top ten delle cessioni: Castellanos new entry. La metà in era Lotito, due al West Ham
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Castellanos al West Ham: "Sono davvero felice, ho sempre difeso la maglia"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Il divario fra le prime tre e le restanti squadre è ormai quasi incolmabile”
Immagine news Serie A n.4 Castellanos saluta la Lazio: "Mai facile dirsi addio. Via con la serenità di aver dato tutto"
Immagine news Serie A n.5 Simeone, solo sei mesi a Madrid, Gattuso: tutti i dubbi di Raspadori sul ritorno in Serie A
Immagine news Serie A n.6 Castellanos dà l'addio alla Lazio e firma con il West Ham. Ecco gli annunci dei due club
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Stefanelli: "A breve faremo qualcosa in uscita. Per le entrate stiamo valutando"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, sirene dall'esterno per Hristov e Wisniewski. Mateju verso la permanenza
Immagine news Serie B n.3 Che debutto per Pedrola in Spagna: gol decisivo con il Las Palmas. Non segnava dal 2023
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sgarbi verso il trasferimento in Serie C: ci pensa il Ravenna
Immagine news Serie B n.5 Spezia, oggi incontro con il Cesena per chiudere Adamo: i dettagli dell'accordo
Immagine news Serie B n.6 Avellino, dopo Reale caccia a un altro difensore. A centrocampo piace Coli Saco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Zennaro sotto i ferri: operato dopo la lesione al menisco esterno
Immagine news Serie C n.2 Cavese, in arrivo il centrocampista Visconti: firmerà per sei mesi con opzione
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, occhi in casa Torino per la corsia mancina: si lavora all'acquisto di Barranco
Immagine news Serie C n.4 Perugia, in arrivo il colpo Nepi per l'attacco. E piace anche Fischnaller del Trapani
Immagine news Serie C n.5 Pagni: "Colpo Bruzzaniti per il Catania? In C non vincono i nomi, vince il gruppo"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma guarda in Svezia per la difesa: vicino l'arrivo di Antonie dal Norrkopping
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, sirene inglesi per Cascarino: West Ham in vantaggio sul Tottenham
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…