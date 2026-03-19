Tre gare per (ri)conquistare la Sampdoria. Ma l'effetto Lombardo al momento non c'è

Se il pareggio casalingo contro la capolista Venezia aveva fatto sperare in un piccolo segnale di risveglio dopo l’arrivo di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria, la doccia fredda di Carrara nella serata di ieri ha di nuovo fatto piombare nell’incubo i blucerchiati che come lo scorso anno si trovano nella scomoda posizione di lottare per non retrocedere dopo essere partiti con ambizioni d’alta classifica e aver condotto un mercato di riparazione a gennaio che ha rivoltato la rosa come un calzino con l’arrivo di giocatori di categoria che però non sono riusciti a far invertire la marcia e anzi si sono trovati impantanati nelle difficoltà di una squadra, e una società, in grande confusione.

Che futuro per Lombardo?

Se lo scorso anno il ticket con Chicco Evani aveva portato a una svolta e alla salvezza, seppur fortemente condizionata dalla questione Brescia e dalla riscrittura della classifica a pochi giorni dalla disputa del play out, in queste due gare l’effetto dell’uomo dal cuore blucerchiato non si è visto. E se davvero Lombardo si giocava la conferma in queste tre gare allora è probabile che all’inizio della prossima settimana – complice anche la sosta per le nazionali – possa esserci un nuovo volto - Beppe Iachini? - sulla panchina doriana: si tratterebbe del quarto stagionale dopo Massimo Donati, la coppia Gregucci-Foti e appunto Lombardo.

Arriva un Avellino lanciatissimo

A Genova domenica arriverà un avversario molto scomodo: quell’Avellino che nelle ultime giornate ha spinto sull’acceleratore, messo in fila tre vittorie e ora è più vicino alla zona play off che a quella play out. Non la miglior squadra da affrontare in questo momento, ma in questo momento la Sampdoria non ha molte alternative: serve una vittoria, che manca da oltre un mese, per cercare di uscire dalla zona calda. E magari dare un’altra chance a Lombardo di mettere la propria firma su una salvezza.