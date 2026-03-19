Pescara, Sebastiani: "Due punti per la salvezza? È ancora presto per fare calcoli"

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato ai microfoni di Rete8 dopo il successo interno contro l’Entella, mostrando grande soddisfazione per la prova offerta dalla squadra all’Adriatico. “La squadra ha ormai trovato la sua quadratura”, ha esordito il patron biancazzurro, sottolineando come “abbiamo giocato una grande partita contro un avversario solido, venuto qui con l’obiettivo di strappare almeno un punto”.

Sebastiani ha poi rimarcato le difficoltà della sfida, evidenziando che “non è stata affatto una partita semplice” e riconoscendo all’Entella il merito di essere “una società sana e seria che ci ha dato filo da torcere fino all’ultimo”.

Spazio anche ai singoli: “A mio avviso Cagnano è un giocatore che ci sta garantendo un grande equilibrio tattico”, ha spiegato, aggiungendo che “anche Valzania è stato semplicemente superlativo, una prova di altissimo livello”.

Un passaggio anche sul pubblico, con parole di grande apprezzamento: “Abbiamo una tifoseria stupenda. È un vero peccato che le previsioni del tempo abbiano impedito a molti altri di essere presenti allo stadio”.

Sul possibile ricorso contro il divieto di trasferta per i tifosi biancazzurri, il presidente ha mantenuto prudenza, spiegando che non si tratta di una strada semplice e che il club valuterà il da farsi.

Infine, uno sguardo alla salvezza: “Mancano solo due punti? È ancora presto per fare calcoli definitivi”, ha concluso, ribadendo che “ne riparleremo tra otto giornate, per ora restiamo concentrati sul campo”.