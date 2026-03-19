Goretzka, Gila e non solo: gli obiettivi di mercato del Milan per il ritorno in Champions League

Il ritorno in Champions League cambia i piani del Milan, che sta già programmando un mercato ambizioso per rinforzare una rosa destinata ad affrontare più competizioni. L’idea della dirigenza è intervenire in modo mirato, aumentando non solo il numero delle alternative ma soprattutto il livello di esperienza internazionale. Le priorità - si legge su La Gazzetta dello Sport - riguardano un difensore affidabile, una mezzala di alto profilo e un centravanti, con profili già abituati a giocare ad alti livelli e pronti a inserirsi subito nei meccanismi di Massimiliano Allegri.

Per il centrocampo il nome più forte è quello di Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione. Il tedesco, forte di un palmarès ricco di trofei e di una lunga esperienza in Champions League, rappresenta il tipo di giocatore che il tecnico considera ideale per alzare personalità e qualità della squadra. L’operazione non è semplice, soprattutto per l’ingaggio attuale da circa 7 milioni netti, ma il Milan sarebbe disposto a proporre un triennale da circa 5 milioni più bonus. In alternativa restano monitorati anche profili più giovani, come André del Corinthians e Ismael Koné del Sassuolo.

Interventi previsti anche in difesa, dove serve un centrale già pronto per la Serie A e capace di giocare sia a tre che a quattro. Il primo nome è quello di Mario Gila della Lazio, osservato da vicino nelle ultime settimane. Il contratto con i biancocelesti scade nel 2027 e la valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni, ma sullo spagnolo si registra anche l’interesse dell’Inter. Per questo il Milan vuole muoversi in anticipo, cercando di battere la concorrenza e consegnare ad Allegri una squadra più competitiva per la prossima stagione.