Atalanta eliminata, ma De Roon fa la storia: 435 presenze nerazzurre (e non solo)

Da Monaco di Baviera l’Atalanta esce dopo aver subito 10 goal in 180 minuti, ma anche con qualche consapevolezza. La superiorità degli avversari e qualche demerito della Dea hanno avuto la meglio sull’intensità di una squadra che, ovviamente, doveva tirare fuori l’orgoglio dopo l’andata disastrosa: un aspetto emerso solo a metà e solo da parte di diversi singoli. Tra i promossi il solito capitano Marten de Roon che ha tagliato l’ennesimo traguardo: l’anticamera di un successo destinato a consacrare sempre di più il numero 15 nerazzurro nell’Olimpo orobico.

Marten de Roon ha raggiunto la sua presenza numero 435 con la maglia dell’Atalanta, eguagliando una "bandiera delle bandiere" come Gianpaolo Bellini: ad oggi sono entrambi sul primo gradino del podio per partite giocate con la casacca bergamasca.

Contro il Verona è pronta ad arrivare la ciliegina sulla torta per diventare il giocatore atalantino più presente di sempre. Un capitano per cui gli anni passano, ma che lotta come un ragazzino con la saggezza di quasi dieci anni di Atalanta: con l’obiettivo di riportarla sempre più in alto e soprattutto oltre ogni singola difficoltà sul percorso.