Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Senza storia. Le prime due gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women si sono infatti concluse con due vittorie nette delle padrone di casa. L’Inter, che partiva dal 2-0 dell’andata, cala un poker contro la Ternana Women con doppietta ad aprire e chiudere il primo tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti delle subentranti Csiszar e Magull. Nel derby capitolino invece è Viens a trascinare verso il successo la Roma: la canadese segna una doppietta in due minuti a chiudere la pratica dopo il gol del vantaggio firmato da Corelli.
Domani invece scenderanno in campo Fiorentina-Milan (andata 1-1), e Juventus-Napoli Women (andata 2-1), sfide che decideranno le altre due semifinaliste del torneo nazionale.
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Roma-Lazio 3-0
6’ Corelli, 27’ e 28’ Viens
Inter-Ternana Women 4-0
2’ e 42’ Bugeja, 77’ Csiszar, 85’ Magull
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.