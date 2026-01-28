Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia

Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa ItaliaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:37Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nel pomeriggio di oggi scenderanno in campo le prime quattro squadre impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women. A Roma andrà in scena un derby molto equilibrato dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle fila giallorossa sarà assente Giugliano per squalifica con Pandini che affiancherà Rieke e Greggi in mezzo al campo, mentre davanti Dragoni e Corelli giocheranno al fianco di Viens. Nelle biancocelesti invece il tandem d'attacco sarà Le Bihan-Piemonte con Simonetti e Goldoni mezzali nel centrocampo a cinque.

Più scontata, sulla carta, l'altra sfida con l'Inter che partirà dal 2-0 dell'andata sulla Ternana Women: diverso tour over nelle fila nerazzurre con Consolini in difesa al fianco di Bartoli e Pleidrup e Vilhjalmsdottir avanzata al fianco di Bugeja in avanti. Le umbra rispondono con Lazaro e Porcarelli in avanti supportate da Di Giammarino.

Queste le formazioni ufficiali:
Roma (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Greggi, Rieke, Pandini; Corelli, Viens, Dragoni. A disposizione: Soggiu, Baldi, Antoine, Babajide, Dorsin, Madon, Galli, Piekarska, Thogersen. Valdezate, Ventriglia. Allenatore Rossettini
Lazio (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Cafferata, Cesarini, Frenquellucci, Karczewska, Mancini, Mancuso, Martin, Monnecchi, Visentin. Allenatore Grassadonia

Inter (3-5-2): Belli; Bartoli, Pleidrup, Consolini; Glionna, Tomaselli, Santi, Tomasevic, Robustellini; Bugeja, Vilhjalmsdottir. A disposizione: Rúnarsdottir, Bowen, Andres, Polli, Magull, Merlo, Detruyer, Schough,Milinkovic, Csiszar, Wullaert, Ferraro. Allenatore Piovani
Ternana (4-3-1-2): Ghioc; Erzen, Ripamonti, Corrado, Vigliucci; Labate, Ciccotti, Petrara; Di Giammarino; Lazaro, Porcarelli. A disposizione: Ciccioli, Peruzzo, Soares Martins, Bianconi. Allenatore Ardizzone

Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.

Articoli correlati
L'Inter vuole mettere la freccia a destra: Diaby non esclude Perisic? Il punto L'Inter vuole mettere la freccia a destra: Diaby non esclude Perisic? Il punto
Dortmund-Inter, dopo Sule si ferma Anton all'ultimo minuto: difesa da rifare per... Dortmund-Inter, dopo Sule si ferma Anton all'ultimo minuto: difesa da rifare per Kovac
Altro colpo in entrata del Parma, occhio a Sterling per la Serie A: le top news delle... Altro colpo in entrata del Parma, occhio a Sterling per la Serie A: le top news delle 18
Altre notizie Calcio femminile
Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno UfficialeParma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia... Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions... Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir UfficialeFiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio,... Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa... Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla... Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
5 Lazio, ieri nuovo colloquio tra Sarri e Romagnoli: ora il centrale rischia di saltare il Genoa
Ora in radio
TMW News 18:05TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Immagine top news n.1 Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.2 Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recupero
Immagine top news n.3 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.4 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.5 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.6 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.7 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Questo è un Como che può puntare veramente alla zona Champions"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Fiorentina, fa rabbia vedere che i nuovi sono fuori condizione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Nicola perde anche Collocolo prima dell'Inter: l'esito degli esami
Immagine news Serie A n.2 Napoli, oggi il solito pranzo Uefa con il Chelsea: ancora assente De Laurentiis
Immagine news Serie A n.3 L'Inter vuole mettere la freccia a destra: Diaby non esclude Perisic? Il punto
Immagine news Serie A n.4 Dortmund-Inter, dopo Sule si ferma Anton all'ultimo minuto: difesa da rifare per Kovac
Immagine news Serie A n.5 Juventus, ultime dal Principato: Spalletti pensa al ritorno alla difesa a 3
Immagine news Serie A n.6 Lazio in pressing per il polacco Przyborek. Può arrivare in città nelle prossime ore: le ultime
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, innesto sulla trequarti per mister Longo: arriva Cavuoti dal Cagliari
Immagine news Serie B n.2 Bari, Cavuoti è sbarcato in città: "Sono contentissimo, ci vediamo al San Nicola".
Immagine news Serie B n.3 Colpo in prospettiva per il Monza: accordo per Laubao. Resterà al Sochaux fino all'estate
Immagine news Serie B n.4 Monza, futuro in Spagna per Pizzignacco? Il Villarreal ci pensa per l'estate
Immagine news Serie B n.5 Spezia, arriva Giovanni Bonfanti in difesa. Era al Pisa nella prima metà di stagione
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Izzo non ci sarà contro il Cesena: lesione al soleo per il difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, arriva un attaccante dalla Pergolettese: è l'irlandese Parker
Immagine news Serie C n.2 Benevento, il ferie-gate giunge alla conclusione: risoluzione contrattuale con 4 giocatori
Immagine news Serie C n.3 Zallu, il primo gol fra i professionisti e il mercato. Diversi club di B monitorano l'esterno del Gubbio
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Cappiello: “Capezzi conferma le nostre ambizioni. Pronti ad altri innesti”
Immagine news Serie C n.5 Foggia, pazza idea per l'attacco: il club sogna il ritorno di Davide Merola
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Latina è la prima finalista: battuto 2-1 il Renate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.3 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping