Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia

Nel pomeriggio di oggi scenderanno in campo le prime quattro squadre impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women. A Roma andrà in scena un derby molto equilibrato dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle fila giallorossa sarà assente Giugliano per squalifica con Pandini che affiancherà Rieke e Greggi in mezzo al campo, mentre davanti Dragoni e Corelli giocheranno al fianco di Viens. Nelle biancocelesti invece il tandem d'attacco sarà Le Bihan-Piemonte con Simonetti e Goldoni mezzali nel centrocampo a cinque.

Più scontata, sulla carta, l'altra sfida con l'Inter che partirà dal 2-0 dell'andata sulla Ternana Women: diverso tour over nelle fila nerazzurre con Consolini in difesa al fianco di Bartoli e Pleidrup e Vilhjalmsdottir avanzata al fianco di Bugeja in avanti. Le umbra rispondono con Lazaro e Porcarelli in avanti supportate da Di Giammarino.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Greggi, Rieke, Pandini; Corelli, Viens, Dragoni. A disposizione: Soggiu, Baldi, Antoine, Babajide, Dorsin, Madon, Galli, Piekarska, Thogersen. Valdezate, Ventriglia. Allenatore Rossettini

Lazio (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Cafferata, Cesarini, Frenquellucci, Karczewska, Mancini, Mancuso, Martin, Monnecchi, Visentin. Allenatore Grassadonia

Inter (3-5-2): Belli; Bartoli, Pleidrup, Consolini; Glionna, Tomaselli, Santi, Tomasevic, Robustellini; Bugeja, Vilhjalmsdottir. A disposizione: Rúnarsdottir, Bowen, Andres, Polli, Magull, Merlo, Detruyer, Schough,Milinkovic, Csiszar, Wullaert, Ferraro. Allenatore Piovani

Ternana (4-3-1-2): Ghioc; Erzen, Ripamonti, Corrado, Vigliucci; Labate, Ciccotti, Petrara; Di Giammarino; Lazaro, Porcarelli. A disposizione: Ciccioli, Peruzzo, Soares Martins, Bianconi. Allenatore Ardizzone

Quarti di finale

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ternana Women-Inter 0-2

26’ Detruyer, 57’ Glionna

Lazio-Roma 0-0

Giovedì 22 gennaio

Napoli Women-Juventus 1-2

17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)

IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.