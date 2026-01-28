Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Nel pomeriggio di oggi scenderanno in campo le prime quattro squadre impegnate nelle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Women. A Roma andrà in scena un derby molto equilibrato dopo lo 0-0 dell'andata. Nelle fila giallorossa sarà assente Giugliano per squalifica con Pandini che affiancherà Rieke e Greggi in mezzo al campo, mentre davanti Dragoni e Corelli giocheranno al fianco di Viens. Nelle biancocelesti invece il tandem d'attacco sarà Le Bihan-Piemonte con Simonetti e Goldoni mezzali nel centrocampo a cinque.
Più scontata, sulla carta, l'altra sfida con l'Inter che partirà dal 2-0 dell'andata sulla Ternana Women: diverso tour over nelle fila nerazzurre con Consolini in difesa al fianco di Bartoli e Pleidrup e Vilhjalmsdottir avanzata al fianco di Bugeja in avanti. Le umbra rispondono con Lazaro e Porcarelli in avanti supportate da Di Giammarino.
Queste le formazioni ufficiali:
Roma (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Greggi, Rieke, Pandini; Corelli, Viens, Dragoni. A disposizione: Soggiu, Baldi, Antoine, Babajide, Dorsin, Madon, Galli, Piekarska, Thogersen. Valdezate, Ventriglia. Allenatore Rossettini
Lazio (3-5-2): Karresmaa; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria; Castiello, Goldoni, Benoit, Simonetti, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disposizione: Durante, Gregori, Cafferata, Cesarini, Frenquellucci, Karczewska, Mancini, Mancuso, Martin, Monnecchi, Visentin. Allenatore Grassadonia
Inter (3-5-2): Belli; Bartoli, Pleidrup, Consolini; Glionna, Tomaselli, Santi, Tomasevic, Robustellini; Bugeja, Vilhjalmsdottir. A disposizione: Rúnarsdottir, Bowen, Andres, Polli, Magull, Merlo, Detruyer, Schough,Milinkovic, Csiszar, Wullaert, Ferraro. Allenatore Piovani
Ternana (4-3-1-2): Ghioc; Erzen, Ripamonti, Corrado, Vigliucci; Labate, Ciccotti, Petrara; Di Giammarino; Lazaro, Porcarelli. A disposizione: Ciccioli, Peruzzo, Soares Martins, Bianconi. Allenatore Ardizzone
Quarti di finale
Gare di ritorno
Mercoledì 28 gennaio
Ore 18: Roma-Lazio
Ore 18: Inter-Ternana Women
Giovedì 29 gennaio
Ore 18: Fiorentina-Milan
Ore 20.30: Juventus-Napoli Women
Gare di andata
Martedì 20 gennaio
Milan-Fiorentina 1-1
10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)
Mercoledì 21 gennaio
Ternana Women-Inter 0-2
26’ Detruyer, 57’ Glionna
Lazio-Roma 0-0
Giovedì 22 gennaio
Napoli Women-Juventus 1-2
17' Vangsgaard (J), 46' Floe (N), 88' Girelli (J)
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio
Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio
Andata semifinali: 9-10-11 marzo
Ritorno semifinali: 28-29 marzo
Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)
IL REGOLAMENTO - In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno: qualora persistesse la parità, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore.