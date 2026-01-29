Nzola lascia Pisa e riparte dal Sassuolo: le cifre dell'acquisto dalla Fiorentina
Si avvicina il nuovo rinforzo in attacco per il Sassuolo, ormai in procinto di finalizzare il trasferimento in entrata di M'Bala Nzola (29 anni), che lascia il Pisa con cui aveva cominciato questa stagione e, dopo aver fatto solo formalmente rientro nella rosa della Fiorentina, vedrà ripartire la sua carriera ancora in Serie A.
Nelle prossime ore Nzola si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Sassuolo, propedeutiche alla successiva firma sul contratto con la società in maglia neroverde. Secondo quanto appreso da TMW, la formula del trasferimento di Nzola dalla Fiorentina al Pisa sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.
C'è pure una curiosità dietro all'imminente approdo di Nzola al Sassuolo. Dopo essere stato pubblicamente scaricato dal suo allenatore al Pisa, Gilardino, il centravanti angolano potrebbe debuttare nella prossima partita di campionato, proprio contro... il Pisa. Di seguito quanto dichiarato da Gilardino dopo Pisa-Como 0-3, partita in cui Nzola si era distinto in negativo, anche per un calcio di rigore sbagliato: "Ci aspettiamo di più da lui: deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%".