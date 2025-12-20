Cassano: "Napoli-Milan l'ha vinta il genio della panchina Conte con una mossa"

La vittoria del Napoli contro il Milan nella semifinale di Supercoppa continua a far discutere anche a distanza di ore. Nel corso di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la partita con il suo stile diretto, soffermandosi sia sulla prestazione dei rossoneri sia sulle scelte tattiche di Antonio Conte.

Il giudizio sull’approccio del Milan è stato netto. Cassano ha sottolineato come la squadra di Pioli non sia mai riuscita a incidere: “Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero parate. Milan molto lento, niente di che”. Da qui, il confronto con la solidità e l’efficacia del Napoli, capace di gestire la gara senza correre rischi: “Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha strameritato di vincere”.

Il cuore dell’analisi, però, riguarda il lavoro di Antonio Conte. Secondo Cassano, la semifinale è stata vinta in panchina grazie a scelte precise e mirate: “Ovviamente la partita l’ha vinta quel genio in panchina di Conte, che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori”. Una mossa che ha aperto la strada al duello decisivo: “Per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Quando uno è un genio vince le partite così”.

Infine, l’esaltazione del protagonista in campo: “Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”.