Spezia, Donadoni: "Idee chiare sul mercato, mi auguro che il presidente intervenga al più presto"

Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Frosinone. Queste le sue parole, riprese da TuttoFrosinone: "Mi piace guardare un po' il bicchiere mezzo pieno, abbiamo fatto la prestazione ma serve cattiveria agonistica in più. E' emblematico l'episodio del primo gol, così come sul secondo ho detto che in ripartenza ci avrebbero segnato e così è stato. Artistico non serve Bandinelli, angoli non sfruttati: a questo Spezia manca la cattiveria giusta, non ci possiamo permettere di regalare nulla e puntualmente veniamo puniti. Il Frosinone ha due o tre giocatori forti, ma ha grande agonismo e ti fa sudare ogni millimetro: dobbiamo farlo anche noi, la prossima partita non si potrà sbagliare e dovremo limare i difetti. Abbiamo affrontato una squadra tignosa che sfrutta bene i suoi pregi: il Frosinone ha fatto una partita di grande cattiveria agonistica, ha due esterni forti nell'uno contro uno e in grado di fare la differenza".

"Non parlo degli arbitri, ma sul contatto Monterisi-Artistico c'era rigore e forse anche l'espulsione del giocatore del Frosinone: un episodio così cambia la partita, il difensore si è buttato addosso ad Artistico. L'ammonizione di Esposito è un'ingenuità che dobbiamo evitare: ho detto ai ragazzi di finire la partita in undici e lo hanno fatto, però Esposito era diffidato e ha preso il cartellino giallo. Abbiamo le idee chiare sul mercato, sono già stati identificati i punti nevralgici in cui bisognerà intervenire e quindi mi auguro che il presidente, abbastanza concorde, intervenga al più presto. In queste sei partite non ho mai visto una squadra nettamente superiore all'altra, c'è grande livellamento e sono i particolari a fare una grande differenza: il gap da colmare non è così grande", ha concluso Donadoni.