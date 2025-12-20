Adani: "La chiave di Napoli-Milan è stata un'altra, ma Maignan è colpevole sui due gol"

La vittoria del Napoli contro il Milan continua a far discutere anche a distanza di ore. Nel corso di Viva El Futbol, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno analizzato senza sconti la semifinale di Supercoppa, soffermandosi soprattutto sulle scelte di Antonio Conte e su un duello individuale che ha finito per indirizzare l’intera gara.

Secondo Adani, la chiave del match va cercata nel confronto fisico e tattico tra Rasmus Hojlund e De Winter: “Nel suo gol Hojlund ha fatto impazzire letteralmente De Winter. Lì c’è la chiave della partita: il duello tra i due. De Winter ha fatto davvero fatica nell’uno contro uno”, ha spiegato l’ex difensore. Adani ha poi aggiunto: “Sulla palla in profondità c’era sempre un riferimento, il danese, che teneva dietro De Winter”, sottolineando come il Napoli abbia costruito buona parte del suo piano offensivo proprio su quella dinamica.

Nel mirino anche la fase difensiva del Milan e alcune letture individuali. Adani non ha escluso responsabilità tra i pali, chiamando in causa Mike Maignan: “Forse Maignan è leggermente colpevole sui due gol del Napoli”, ha detto, aprendo il dibattito.