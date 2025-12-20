Pescara-Reggiana, formazioni ufficiali: Gorgone rilancia Squizzato, Dionigi si affida a Rozzio
Queste le formazioni ufficiali di Pescara-Reggiana, gara valida per la 17ª giornata di Serie B:
PESCARA (3-5-2) Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Corazza, Olzer, Squizzato, Valzania, Letizia; Tonin, Di Nardo. All. Giorgio Gorgone (squalificato). In panchina il vice Emiliano Testini. A DISPOSIZIONE: Saio, Corbo, Brandes, Meazzi, Dagasso, Graziani, Caligara, Berardi, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra.
REGGIANA (3-5-2) Motta; Libutti, Rozzio, Quaranta; Rover, Reinhart, Vallarelli, Bertagnoli, Bozzolan; Portanova, Novakovich. All. Davide Dionigi. A DISPOSIZIONE: Seculin, Saro, Stulac, Bonetti, Conte, Mendicino, Tavsan, Lambourde, Basili
