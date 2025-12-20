Carrarese, Calabro: "Dobbiamo crescere in trasferta e stare sul pezzo"

La Carrarese esce sconfitta nettamente dallo "U-Power Stadium" di Monza contro i padroni di casa biancorossi: 4-1 il risultato finale. Ad analizzarla, in sala stampa, c'è Antonio Calabro, tecnico gialloblu.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Monza-News:

"Si torna a casa con la consapevolezza di dover crescere soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, perché in trasferta prendiamo troppi gol e a livello numerico questo aspetto sta cominciando a pesare, perché, a prescindere dagli avversari contro cui giochiamo, ci complichiamo enormemente le gare, subendo così tanto".

"Oggi abbiamo sofferto eccessivamente le loro transizioni offensive - continua - ed è un aspetto sul quale dovremo lavorare, ma resto fiducioso perché so di avere a disposizione ragazzi maturi e recettivi. Ad ogni modo, oggi abbiamo affrontato una squadra di livello assoluto; se lo scorso anno in campionato erano presenti solo un paio di corazzate di questo genere, quest’anno vedo una Serie B ancor più ricca di squadre con rose composte da giocatori di livello, di conseguenza prevedo un grande equilibrio sino al termine in ogni zona, anche in vetta".

Per poi terminare dichiarando: "Credo che guardare la classifica adesso serva a poco, la Carrarese deve essere concentrata solo sul proprio lavoro quotidiano, cercando di allenarsi e giocare sempre con grande entusiasmo, forte delle sue idee chiare di gioco e con lo spirito di vuole lottare su ogni pallone, in ogni sfida, e a prescindere dall’avversario".