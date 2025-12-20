Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carrarese, Calabro: "Dobbiamo crescere in trasferta e stare sul pezzo"

Carrarese, Calabro: "Dobbiamo crescere in trasferta e stare sul pezzo"TUTTO mercato WEB
Antonio Calabro (Carrarese)
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:04Serie B
Roberto Della Corna

La Carrarese esce sconfitta nettamente dallo "U-Power Stadium" di Monza contro i padroni di casa biancorossi: 4-1 il risultato finale. Ad analizzarla, in sala stampa, c'è Antonio Calabro, tecnico gialloblu.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Monza-News:

"Si torna a casa con la consapevolezza di dover crescere soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, perché in trasferta prendiamo troppi gol e a livello numerico questo aspetto sta cominciando a pesare, perché, a prescindere dagli avversari contro cui giochiamo, ci complichiamo enormemente le gare, subendo così tanto".

"Oggi abbiamo sofferto eccessivamente le loro transizioni offensive - continua - ed è un aspetto sul quale dovremo lavorare, ma resto fiducioso perché so di avere a disposizione ragazzi maturi e recettivi. Ad ogni modo, oggi abbiamo affrontato una squadra di livello assoluto; se lo scorso anno in campionato erano presenti solo un paio di corazzate di questo genere, quest’anno vedo una Serie B ancor più ricca di squadre con rose composte da giocatori di livello, di conseguenza prevedo un grande equilibrio sino al termine in ogni zona, anche in vetta".

Per poi terminare dichiarando: "Credo che guardare la classifica adesso serva a poco, la Carrarese deve essere concentrata solo sul proprio lavoro quotidiano, cercando di allenarsi e giocare sempre con grande entusiasmo, forte delle sue idee chiare di gioco e con lo spirito di vuole lottare su ogni pallone, in ogni sfida, e a prescindere dall’avversario".

Articoli correlati
Carrarese, Calabro: "Con maggior equilibrio la classifica sarebbe diversa. Monza?... Carrarese, Calabro: "Con maggior equilibrio la classifica sarebbe diversa. Monza? Niente paura"
Carrarese, Calabro: "Felice per il ritorno dei nostri tifosi sugli spalti" Carrarese, Calabro: "Felice per il ritorno dei nostri tifosi sugli spalti"
Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della... Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"
Altre notizie Serie B
Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big... Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match
Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol... Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino... Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"... Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino... Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello" Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti" Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Sampdoria, amaro in bocca dopo Padova: con la Reggiana servono i tre punti, poi il... Sampdoria, amaro in bocca dopo Padova: con la Reggiana servono i tre punti, poi il mercato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Immagine top news n.1 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.2 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.3 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.5 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.6 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.7 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Immagine news Serie A n.2 Disastro Doig: secondo rigore, stavolta buono, e vantaggio Torino. Vlasic spiazza Muric
Immagine news Serie A n.3 Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta, siamo uniti"
Immagine news Serie A n.4 Parma, per la Fiorentina a disposizione sia Circati che Delprato. Si avvicina il rientro di Frigan
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.6 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.6 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i finali delle 14.30: Vicenza senza sosta, goleada Arzignano. Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?