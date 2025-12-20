Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: Openda preferito a David. C'è Dybala, out Ferguson

La corsa alla Champions League passa dall'Allianz Stadium. Nel Saturday Night della sedicesima giornata di Serie A la Juventus, quinta in classifica, accoglie la Roma, giusto un posto più avanti, anche se a quattro punti di distanza. Due squadre reduci da un successo importante - Spalletti a Bologna, Gasperini contro il Como - e in piena corsa per le prime quattro posizioni della graduatoria.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Juventus viene scelto Openda come centravanti e non David. Spalletti schiera il 3-4-2-1 con McKennie sulla destra. Yildiz e Conceiçao giocano alle spalle della punta. Dall'altro lato in difesa non c'è Hermoso, così come Ndicka ovviamente, così spazio a Rensch con Ziolkowki e Mancini. Davanti si va di falso 9, con Gasperini che opta per Dybala e lascia fuori Ferguson. Di seguito i due schieramenti,

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKenny, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Coincecao, Yldiz; Openda. A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

Allenatore: Luciano Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ferguson, Bailey, El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini