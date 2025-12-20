Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino-Palermo 2-2, le pagelle: Palumbo goal da urlo, male Bani

Avellino-Palermo 2-2, le pagelle: Palumbo goal da urlo, male BaniTUTTO mercato WEB
© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
ieri alle 19:12Serie B
Andrea Carlino

Risultato finale: Avellino-Palermo 2-2

AVELLINO
Daffara 6,5 - Prestazione attenta del portiere irpino che neutralizza d'istinto il tentativo ravvicinato di Ceccaroni nella circostanza del pareggio rosanero. Incolpevole sul mancino al volo di Ranocchia e sul rigore trasformato da Pohjanpalo. Due interventi decisivi nel finale salvano il risultato.

Enrici 6 - Posizione da braccetto di destra interpretata con la consueta solidità difensiva e buone chiusure preventive. La sua gara termina quando Biancolino preferisce inserire maggiore spinta offensiva per cercare la vittoria. dall'84' Russo 6,5 - Buon impatto sulla gara con un cross perfetto dalla sinistra che consente a Palumbo di realizzare la rovesciata del definitivo pareggio. Prestazione efficace e determinante nei minuti finali.

Simic 6 - Prestazione di sostanza del centrale che guida la retroguardia con personalità e senso della posizione. Qualche imprecisione nel primo tempo viene compensata dalla capacità di lettura delle traiettorie avversarie. Ammonito nella ripresa per gioco scorretto.

Fontanarosa 5,5 - Salvataggio miracoloso sul tocco ravvicinato di Le Douaron che tiene in vita l'Avellino nel primo tempo. Il penalty concesso per il tocco di braccio sul destro di Pohjanpalo appare evitabile. Generoso nel finale con un colpo di testa che chiama Joronen al miracolo sulla linea, ingenuo nell'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima gara.

Missori 6,5 - Spinta costante sulla corsia di destra con cross pericolosi e una conclusione a giro su calcio piazzato che costringe Joronen alla parata in tuffo. Partecipa attivamente alla manovra offensiva degli irpini fornendo assist preziosi ai compagni. Gestione della fase difensiva sempre puntuale.

Sounas 7 - Regia offensiva di qualità sulla trequarti con accelerazioni improvvise e cross calibrati per i compagni. La combinazione con Missori che porta al vantaggio firmato Biasci nasce dalla sua visione di gioco. Tentativo spettacolare con lo scorpione di Besaggio su suo assist arretrato.

Palmiero 6,5 - Geometrie precise dal centro del campo con una botta tesa dalla distanza che impegna severamente Joronen nel primo tempo. Filtro efficace davanti alla difesa e capacità di impostare con lucidità la manovra. dal 73' Palumbo 7 - Rovesciata mancina di rara bellezza su cross perfetto di Russo che vale un punto prezioso. Impatto straordinario sulla gara con una giocata da gran giocatore che fa esplodere il Partenio.

Besaggio 6 - Dinamismo e intensità nella zona nevralgica del campo con un tentativo spettacolare di scorpione su assist di Sounas. La sua gara viene interrotta per scelta tecnica negli ultimi minuti. dall'87' Panico s.v.

Cancellotti 6 - Fascia sinistra presidiata con costanza e numerose sovrapposizioni che creano superiorità numerica. Duello fisico con Diakité gestito con intelligenza tattica. Prestazione di grande sacrificio e applicazione per tutti i novanta minuti.

Tutino 6 - Occasione divorata nella ripresa dopo l'errore di Ceccaroni quando si allunga eccessivamente il pallone nel tentativo di superare Joronen. Partecipazione attiva alla manovra offensiva con movimenti smarcanti che liberano spazi per i compagni. dal 73' Patierno s.v.

Biasci 7 - Quinta rete consecutiva contro il Palermo con un controllo e un destro da pochi passi che gela i rosanero. Autentica bestia nera della compagine siciliana con movimenti in area perfettamente sincronizzati. Conquista il fallo decisivo su Bani che rischia il secondo giallo. dall'84' Lescano 6 - Colpo di testa ravvicinato che costringe Joronen alla parata in tuffo nel finale. Presenza fisica in area che crea apprensione alla difesa ospite.

Raffaele Biancolino 7 - Gestione tattica della gara pressoché perfetta con cambi azzeccati che ribaltano l'inerzia del match. La squadra esprime un calcio propositivo e coraggioso contro un avversario di valore assoluto. Merito della rovesciata di Palumbo ma anche della costruzione di una mentalità vincente.

PALERMO
Joronen 7 - Parate decisive su Palmiero, Missori e Biasci che mantengono il Palermo in partita. Miracolo sulla linea nel finale sul colpo di testa di Fontanarosa e volo plastico su Lescano. Prestazione maiuscola del portiere finlandese che evita il tracollo.

Peda 5,5 - Fase difensiva non sempre impeccabile con qualche sbavatura di troppo. In difficoltà nel finale di gara.

Bani 5 - Pasticcio con Joronen nella ripresa che rischia di regalare il raddoppio all'Avellino con Biasci pronto ad approfittarne. Pestone evidente su Tutino che poteva costare il secondo giallo e l'espulsione. Ammonito per fallo su Biasci, salterà la sfida contro il Padova per squalifica. dal 66' Gomes 6 - Solidità difensiva nella fase cruciale della gara con chiusure puntuali. Ammonito nel recupero per proteste. Gestione dei minuti finali con esperienza e personalità.

Ceccaroni 5,5 - Liscio clamoroso che lancia Tutino a tu per tu con Joronen. Prestazione condizionata da un colpo al volto subito da Simic.

Diakité 5 - Tentativo spettacolare di rovesciata su assist di Ranocchia che termina largo. Duello fisico con Cancellotti risolto con alterna fortuna. Doppia ammonizione che lascia i rosanero in dieci uomini nell'ultima fase della gara compromettendo la tenuta difensiva.

Segre 5,5 - Sinistro al volo da distanza ravvicinata che colpisce Augello e termina sul fondo. Geometrie non sempre precise dal centrocampo con qualche errore nella scelta del passaggio. Prestazione opaca del centrocampista. dal 66' Gyasi 6 - Gamba e dinamismo nella zona nevralgica del campo. Contributo prezioso nella gestione della fase di possesso negli ultimi venti minuti di gara.

Ranocchia 7,5 - Mancino violento al volo sulla respinta di Daffara che riapre la gara dopo il vantaggio dell'Avellino. Cross calibrati dalla sinistra che creano costanti grattacapi alla difesa campana. Regia offensiva di qualità assoluta con accelerazioni improvvise e assist millimetrici. dall'84' Giovane s.v.

Augello 5 - Fase difensiva non sempre attenta con qualche chiusura in affanno. Prestazione sottotono dell'esterno ex Cagliari.

Palumbo 6 - Trequarti presidiata con discreta continuità nel primo tempo. Partecipazione attiva alla manovra offensiva senza però riuscire a lasciare il segno con giocate decisive. Ammonito per gioco scorretto nella ripresa. dall'84' Blin s.v.

Le Douaron 6 - Movimenti smarcanti che creano spazi per i compagni. Prestazione generosa senza però riuscire a incidere concretamente sotto porta. Esce nel finale per scelta tecnica. dall'87' Veroli s.v.

Pohjanpalo 6,5 - Rigore trasformato con freddezza dopo il tocco di braccio di Fontanarosa. Punto di riferimento offensivo costante per i compagni con sponde e movimenti che liberano spazi. Undicesima rete stagionale in campionato.

Filippo Inzaghi 6 - Cambi ritardati nel secondo tempo quando il Palermo faticava a reagire allo svantaggio. La squadra costruisce poco nella ripresa fino al pareggio di Ranocchia. Gestione della gara condizionata dall'espulsione di Diakité che complica i piani nel finale. Prestazione complessiva non brillante della sua formazione. Per la promozione serve molto di più.

Articoli correlati
Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti" Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia" Avellino, Palumbo: "Potevamo anche vincere con il Palermo, avanti con fiducia"
Biancolino soddisfatto dello spirito dell’Avellino: "Questa è la mentalità che voglio"... Biancolino soddisfatto dello spirito dell’Avellino: "Questa è la mentalità che voglio"
Altre notizie Serie B
Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big... Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match
Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol... Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino... Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"... Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino... Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello" Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti" Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Sampdoria, amaro in bocca dopo Padova: con la Reggiana servono i tre punti, poi il... Sampdoria, amaro in bocca dopo Padova: con la Reggiana servono i tre punti, poi il mercato
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
2 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
3 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
5 Marco Benassi: "Mi davano per finito: ho sofferto ma sono rinato. Ora la Fiorentina è casa mia"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Immagine top news n.1 Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto"
Immagine top news n.2 Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Immagine top news n.3 Perla di Kilicsoy, gol-infortunio di Folorunsho, 2-2 di Moreo: in Cagliari-Pisa è successo di tutto
Immagine top news n.4 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 20 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine top news n.5 Oggi comincia la Coppa d'Africa 2025, come funziona e in quali città si gioca
Immagine top news n.6 Il bluff di Marotta, la necessità di Chivu e la certezza dell'Inter per la finestra di gennaio
Immagine top news n.7 Svolta Spalletti alla Juventus: ecco il dato che incorona il suo lavoro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Immagine news Serie A n.2 Disastro Doig: secondo rigore, stavolta buono, e vantaggio Torino. Vlasic spiazza Muric
Immagine news Serie A n.3 Politano sul ko in campionato di Bologna: "Dopo quella gara c'è stata una svolta, siamo uniti"
Immagine news Serie A n.4 Parma, per la Fiorentina a disposizione sia Circati che Delprato. Si avvicina il rientro di Frigan
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Immagine news Serie A n.6 Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena sottotono negli scontri al vertice: zero vittorie e soli due punti nei big match
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Virtus Entella gioisce a fine primo tempo: al 45' 1-0 contro il SudTirol
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Sudtirol, le formazioni ufficiali: Guiu sfida la coppia Merkaj-Pecorino
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani dopo la Reggiana: "I tifosi stanno dimostrando grande maturità"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"
Immagine news Serie B n.6 Iemmello e l’identità Catanzaro: "È rinata a Padova. Oggi siamo un modello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i finali delle 14.30: Vicenza senza sosta, goleada Arzignano. Catania in vetta
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, le ultime dall'infermeria: Inglese monitorato, in tre verso il recupero
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "Se giochiamo così ci salviamo. Arbitro? Tutte le decisioni contro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, Ternana e Napoli ai quarti di finale: Como e Sassuolo eliminate
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?