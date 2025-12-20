Avellino-Palermo 2-2, le pagelle: Palumbo goal da urlo, male Bani
Risultato finale: Avellino-Palermo 2-2
AVELLINO
Daffara 6,5 - Prestazione attenta del portiere irpino che neutralizza d'istinto il tentativo ravvicinato di Ceccaroni nella circostanza del pareggio rosanero. Incolpevole sul mancino al volo di Ranocchia e sul rigore trasformato da Pohjanpalo. Due interventi decisivi nel finale salvano il risultato.
Enrici 6 - Posizione da braccetto di destra interpretata con la consueta solidità difensiva e buone chiusure preventive. La sua gara termina quando Biancolino preferisce inserire maggiore spinta offensiva per cercare la vittoria. dall'84' Russo 6,5 - Buon impatto sulla gara con un cross perfetto dalla sinistra che consente a Palumbo di realizzare la rovesciata del definitivo pareggio. Prestazione efficace e determinante nei minuti finali.
Simic 6 - Prestazione di sostanza del centrale che guida la retroguardia con personalità e senso della posizione. Qualche imprecisione nel primo tempo viene compensata dalla capacità di lettura delle traiettorie avversarie. Ammonito nella ripresa per gioco scorretto.
Fontanarosa 5,5 - Salvataggio miracoloso sul tocco ravvicinato di Le Douaron che tiene in vita l'Avellino nel primo tempo. Il penalty concesso per il tocco di braccio sul destro di Pohjanpalo appare evitabile. Generoso nel finale con un colpo di testa che chiama Joronen al miracolo sulla linea, ingenuo nell'ammonizione che lo costringerà a saltare la prossima gara.
Missori 6,5 - Spinta costante sulla corsia di destra con cross pericolosi e una conclusione a giro su calcio piazzato che costringe Joronen alla parata in tuffo. Partecipa attivamente alla manovra offensiva degli irpini fornendo assist preziosi ai compagni. Gestione della fase difensiva sempre puntuale.
Sounas 7 - Regia offensiva di qualità sulla trequarti con accelerazioni improvvise e cross calibrati per i compagni. La combinazione con Missori che porta al vantaggio firmato Biasci nasce dalla sua visione di gioco. Tentativo spettacolare con lo scorpione di Besaggio su suo assist arretrato.
Palmiero 6,5 - Geometrie precise dal centro del campo con una botta tesa dalla distanza che impegna severamente Joronen nel primo tempo. Filtro efficace davanti alla difesa e capacità di impostare con lucidità la manovra. dal 73' Palumbo 7 - Rovesciata mancina di rara bellezza su cross perfetto di Russo che vale un punto prezioso. Impatto straordinario sulla gara con una giocata da gran giocatore che fa esplodere il Partenio.
Besaggio 6 - Dinamismo e intensità nella zona nevralgica del campo con un tentativo spettacolare di scorpione su assist di Sounas. La sua gara viene interrotta per scelta tecnica negli ultimi minuti. dall'87' Panico s.v.
Cancellotti 6 - Fascia sinistra presidiata con costanza e numerose sovrapposizioni che creano superiorità numerica. Duello fisico con Diakité gestito con intelligenza tattica. Prestazione di grande sacrificio e applicazione per tutti i novanta minuti.
Tutino 6 - Occasione divorata nella ripresa dopo l'errore di Ceccaroni quando si allunga eccessivamente il pallone nel tentativo di superare Joronen. Partecipazione attiva alla manovra offensiva con movimenti smarcanti che liberano spazi per i compagni. dal 73' Patierno s.v.
Biasci 7 - Quinta rete consecutiva contro il Palermo con un controllo e un destro da pochi passi che gela i rosanero. Autentica bestia nera della compagine siciliana con movimenti in area perfettamente sincronizzati. Conquista il fallo decisivo su Bani che rischia il secondo giallo. dall'84' Lescano 6 - Colpo di testa ravvicinato che costringe Joronen alla parata in tuffo nel finale. Presenza fisica in area che crea apprensione alla difesa ospite.
Raffaele Biancolino 7 - Gestione tattica della gara pressoché perfetta con cambi azzeccati che ribaltano l'inerzia del match. La squadra esprime un calcio propositivo e coraggioso contro un avversario di valore assoluto. Merito della rovesciata di Palumbo ma anche della costruzione di una mentalità vincente.
PALERMO
Joronen 7 - Parate decisive su Palmiero, Missori e Biasci che mantengono il Palermo in partita. Miracolo sulla linea nel finale sul colpo di testa di Fontanarosa e volo plastico su Lescano. Prestazione maiuscola del portiere finlandese che evita il tracollo.
Peda 5,5 - Fase difensiva non sempre impeccabile con qualche sbavatura di troppo. In difficoltà nel finale di gara.
Bani 5 - Pasticcio con Joronen nella ripresa che rischia di regalare il raddoppio all'Avellino con Biasci pronto ad approfittarne. Pestone evidente su Tutino che poteva costare il secondo giallo e l'espulsione. Ammonito per fallo su Biasci, salterà la sfida contro il Padova per squalifica. dal 66' Gomes 6 - Solidità difensiva nella fase cruciale della gara con chiusure puntuali. Ammonito nel recupero per proteste. Gestione dei minuti finali con esperienza e personalità.
Ceccaroni 5,5 - Liscio clamoroso che lancia Tutino a tu per tu con Joronen. Prestazione condizionata da un colpo al volto subito da Simic.
Diakité 5 - Tentativo spettacolare di rovesciata su assist di Ranocchia che termina largo. Duello fisico con Cancellotti risolto con alterna fortuna. Doppia ammonizione che lascia i rosanero in dieci uomini nell'ultima fase della gara compromettendo la tenuta difensiva.
Segre 5,5 - Sinistro al volo da distanza ravvicinata che colpisce Augello e termina sul fondo. Geometrie non sempre precise dal centrocampo con qualche errore nella scelta del passaggio. Prestazione opaca del centrocampista. dal 66' Gyasi 6 - Gamba e dinamismo nella zona nevralgica del campo. Contributo prezioso nella gestione della fase di possesso negli ultimi venti minuti di gara.
Ranocchia 7,5 - Mancino violento al volo sulla respinta di Daffara che riapre la gara dopo il vantaggio dell'Avellino. Cross calibrati dalla sinistra che creano costanti grattacapi alla difesa campana. Regia offensiva di qualità assoluta con accelerazioni improvvise e assist millimetrici. dall'84' Giovane s.v.
Augello 5 - Fase difensiva non sempre attenta con qualche chiusura in affanno. Prestazione sottotono dell'esterno ex Cagliari.
Palumbo 6 - Trequarti presidiata con discreta continuità nel primo tempo. Partecipazione attiva alla manovra offensiva senza però riuscire a lasciare il segno con giocate decisive. Ammonito per gioco scorretto nella ripresa. dall'84' Blin s.v.
Le Douaron 6 - Movimenti smarcanti che creano spazi per i compagni. Prestazione generosa senza però riuscire a incidere concretamente sotto porta. Esce nel finale per scelta tecnica. dall'87' Veroli s.v.
Pohjanpalo 6,5 - Rigore trasformato con freddezza dopo il tocco di braccio di Fontanarosa. Punto di riferimento offensivo costante per i compagni con sponde e movimenti che liberano spazi. Undicesima rete stagionale in campionato.
Filippo Inzaghi 6 - Cambi ritardati nel secondo tempo quando il Palermo faticava a reagire allo svantaggio. La squadra costruisce poco nella ripresa fino al pareggio di Ranocchia. Gestione della gara condizionata dall'espulsione di Diakité che complica i piani nel finale. Prestazione complessiva non brillante della sua formazione. Per la promozione serve molto di più.