Empoli, Dionisi: "Questa squadra può crescere e può farlo dalla gara di domani"

Nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha parlato in vista della sfida contro il Mantova.

“La partita precedente non è stata positiva – ha dichiarato il tecnico azzurro –, ormai è passata e l’abbiamo analizzata. Quando prendi certi gol, come è successo con il primo, è difficile poi riprendere la partita. Non siamo riusciti a fare quello step in più che avremmo voluto ma abbiamo l’occasione per riuscirci domani. Il Mantova ha cambiato allenatore, quando c’è un cambio nei primi allenamenti e nelle prime gare c’è sempre una verve diversa. Non sappiamo come giocheranno e con quali interpreti, era accaduto anche con il Bari. Hanno giocatori di qualità e con propensione offensiva, hanno meno di quello che meritano. Vogliamo ottenere un risultato positivo per migliorare la nostra classifica. Dobbiamo metterci non solo tattica e tecnica, dovremo essere efficaci, essere bravi nonostante le assenze. Sono giocatori importanti quelli che non ci sono ma questa è un’opportunità per chi vuol dimostrare ed ha giocato di meno. Abbiamo una rosa ampia”.

“La partita con la Juve Stabia non è figlia di inesperienza ma di uno step che non abbiamo ancora fatto – ha proseguito –. Non abbiamo giocato bene sulle palle sporche, non ne abbiamo le caratteristiche migliori ma in Serie B devi farlo. Nelle ultime due gare non siamo riusciti a fare questo step ma sono convinto che possiamo riuscirci, dobbiamo dimostrarlo sul campo. Come obiettivo abbiamo l’ambizione di stare nella parte sinistra della classifica e di migliorare la nostra posizione. Non pensiamo al lungo periodo ma nel breve, cioè alla gara di domani. Il Mantova è una squadra viva e che ci metterà in difficoltà”.

“Come regalo di Natale mi piacerebbe finire l’anno con entusiasmo – ha concluso Dionisi –, senza voli pindarici certo, ma io credo che questa squadra possa crescere velocemente e questo passa anche dalla gara di domani. Vincere contrasti, le seconde palle, magari andare in difficoltà ma andare oltre queste difficoltà. Una squadra che ha entusiasmo e che di conseguenza lo trasmette alla piazza. Dobbiamo avere l’ambizione di primeggiare sull’avversario e di dimostrare qualcosa in più. Domani è importante, il Mantova ha calciatori di qualità. Tutte le squadre hanno valori e noi ne abbiamo ma non dobbiamo disperderli. Domani non sarà scontato il risultato, dovremo stare dentro la partita. Dovremo metterci spirito”.