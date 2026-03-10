TMW Radio Porrini: "Roma, Malen può fare la differenza nella corsa a un posto Champions"

L'ex calciatore Sergio Porrini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà. E ha parlato della corsa alla Champions: "Chi può essere decisivo tra Malen, Nico Paz e Yildiz? Sono i singoli che molte volte spostano gli equilibri di una partita o di una stagione e a me Malen mi ha entusiasmato. Tenuto conto che si parla di singoli e reputo il Como molto più forte come squadra rispetto ai suoi giocatori, la Roma ha bisogno del centravanti per poter ottenere i risultati. Ed è quel giocatore che sa fare la differenza, sa spostare gli equilibri. Tra gli allenatori? Sicuramente sono tutti molto bravi, chi lo dimostra da anni, chi come Fabregas che è emergente.

Diventa molto interessante, perché tutti sono dei veri leader nelle tre squadre. Il Como con la filosofia di Fabregas è diventata la squadra che è. Sia Roma che Juve hanno nel tecnico il proprio leader, la Juve più di tutte perchè l'arrivo di Spalletti ha portato a un reale cambiamento. Sarà fino alla fine una corsa a tre".