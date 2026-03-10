L'ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret andrà via. Lo prenderanno Inter o Juventus"

La situazione di Alex Meret è ancora incerta e per parlare del suo futuro è intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del club partenopeo: "Secondo il mio punto di vista, non resta. Sarebbe deleterio anche per la sua carriera, una carriera prestigiosa. Secondo me va a giocare al Nord, sono convinto che lo prenda l'Inter o addirittura la Juventus, queste sono le due società che meritano sicuramente un portiere di grande valore quale è Alex Meret. Perché credo che Sommer finirà con l'Inter quest'anno e Martinez non dà affidamento nonostante sia un buon portiere".

Due battute anche sul gol subito da Vanja Milinkovic-Savic contro il Torino: "Si poteva fare sicuramente qualcosa in più, perché il colpo di testa non è stato una frustata bella forte. È rimasto sorpreso. Il gesto tecnico che va a fare Milinkovic-Savic su questo colpo di testa è il levagamba, lì sarebbe stato opportuno forse fare un passettino omologo alla direzione della palla e staccare col destro, lui invece stacca col piede sinistro".

Infine parla di questioni tecniche: "Quando si fa il levagamba, si spinge con l'altra gamba, lui spinge con la sinistra invece. Qui si evidenzia il discorso del "vedere", qui si giudica con i frame: il tifoso, ma a volte anche gli stessi competenti, nello sviluppo dell'azione a volte difficilmente si accorgono di questo dettaglio. Ma lo sa anche Milinkovic, viste le sue potenzialità può sicuramente prenderla quella palla".