Serie A, la Flop 20 dopo 28 giornate: Ndour sul podio. Fiorentina, la più rappresentata
Cambia il podio nella Flop 20 di Serie A, con Ndour che suo malgrado sale al 3° posto, scavalcando Alvaro Morata. Fiorentina che è la squadra più rappresentata con 4 gioctori. Segue il Lecce a 3. A 2 troviamo Juventus, Pisa e Torino. Un rappresentante, infine, per Atalanta, Bologna, Como, Cremonese, Hellas Verona, Lazio e Udinese
1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (20)
2. Simon Sohm (Bologna) 5.47 (17)
3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.58 (19)
4. Alvaro Morata (Como) 5.60 (15)
5. Boulaye Dia (Lazio) 5.60 (15)
6. Jonathan David (Juventus) 5.62 (21)
7. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)
8. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)
9. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.66 (19)
10. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.67 (21)
11. Honest Ahanor (Atalanta) 5.67 (15)
12. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (15)
13. Henrik Meister (Pisa) 5.68 (20)
14. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)
15. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)
16. Santiago Pierotti (Lecce) 5.69 (27)
17. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.70 (25)
18. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.71 (24)
19. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.71 (21)
20. Nikola Stulic (Lecce) 5.72 (23)
SERIE A - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino 2-1
7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei
Cagliari - Como 1-2
14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha
Atalanta - Udinese 2-2
40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis
Juventus - Pisa 4-0
54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga
Lecce - Cremonese 2-1
22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli
Bologna - Hellas Verona 1-2
49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie
Fiorentina - Parma 0-0
Genoa - Roma 2-1
52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha
Milan - Inter 1-0
35' Estupinan
Lazio - Sassuolo 2-1
2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 60
3. Napoli 56
4. Como 51
5. Roma 51
6. Juventus 50
7. Atalanta 46
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 30
14. Cagliari 30
15. Torino 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
PROSSIMO TURNO
Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)
Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)
Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)
