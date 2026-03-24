Barcellona, Yamal viene sostituito e reagisce con rabbia. Ma non ce l'aveva con Flick

Un episodio avvenuto nel finale della sfida contro il Rayo Vallecano ha fatto discutere l’ambiente Barcellona, con Lamine Yamal protagonista di una reazione che inizialmente è sembrata rivolta verso la panchina. Il talento blaugrana è stato sostituito all’82’, lasciando il campo visibilmente contrariato, un atteggiamento che ha acceso il dibattito tra i tifosi.

Al momento del cambio, deciso da Hansi Flick per inserire Marcus Rashford, Yamal ha mostrato segni di frustrazione, evitando il contatto visivo con l’allenatore e gesticolando mentre si dirigeva verso la panchina. In particolare, il giocatore ha alzato quattro dita mentre parlava con un membro dello staff, pronunciando parole di disappunto che hanno fatto pensare a una protesta nei confronti della decisione tecnica.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, però, il malumore del classe 2007 non sarebbe stato indirizzato a Flick. Il nervosismo sarebbe nato per alcune decisioni arbitrali, con due o tre falli subiti e non fischiati nel corso della partita. Proprio mentre usciva dal campo, Yamal avrebbe continuato a gesticolare verso il direttore di gara.

La sostituzione, inoltre, sarebbe stata dettata da motivi precauzionali: il giocatore era già ammonito e lo staff tecnico ha preferito evitare rischi in vista della prossima sfida contro l’Atlético Madrid. Una scelta di gestione più che una bocciatura, nonostante le immagini abbiano fatto pensare a tutt’altro.