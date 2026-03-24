La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha annunciato quelle che sono le novità in merito al restyling dello stadio Artemio Franchi durante un intervento ai microfoni di RTV38: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi".

Le prossime tappe dei lavori invece saranno le seguenti: "Inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un'ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali e non notturno".

Funaro infine chiarisce se la Fiorentina sarà coinvolta in un project financing: "Il mio auspicio è quello di lavorare insieme, lo stadio è la casa della Fiorentina. Secondo me amministrazione comunale e Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo".