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La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"

La sindaca di Firenze sul restyling del Franchi: "Auspico di lavorare con la Fiorentina"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:13Serie A
Alessio Del Lungo

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha annunciato quelle che sono le novità in merito al restyling dello stadio Artemio Franchi durante un intervento ai microfoni di RTV38: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è cruciale. Ne sono state montate cinque, stanno continuando i lavori per il montaggio delle altre travi".

Le prossime tappe dei lavori invece saranno le seguenti: "Inizieranno a essere posate le nuove gradinate. La mia speranza è che possa arrivare in tempi rapidi la nomina effettiva del commissario: è un punto fondamentale che ci serve per avere la deroga per i lavori serali e dunque per un'ulteriore accelerazione. Si parla di lavori serali e non notturno".

Funaro infine chiarisce se la Fiorentina sarà coinvolta in un project financing: "Il mio auspicio è quello di lavorare insieme, lo stadio è la casa della Fiorentina. Secondo me amministrazione comunale e Fiorentina devono stare insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo insieme, questo è il messaggio che deve essere mandato alla città. Fino ad ora il dialogo è stato positivo".

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