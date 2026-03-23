Barcellona, sirene saudite per il giovane Casadó. Il giocatore sarebbe tentato
Il Barcellona la prossima estate potrebbe perdere uno dei giovani talenti del suo vivaio come Marc Casado, centrocampista classe 2003 che in questa stagione è sceso in campo 29 volte.
Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo il calciatore, corteggiato in passato da Atletico Madrid e club di Premier League, sarebbe molto attratto dai soldi provenienti dall’Arabia Saudita con un club che avrebbe già avanzato un’offerta molto ricca per portarlo nel paese del Golfo Persico la prossima stagione. Al momento il calciatore è concentrato sulla stagione attuale e vuole contribuire alla vittoria in campionato e Champions League, ma in estate le cose potrebbero cambiare. Attualmente Casadó ha un contratto fino al 2028 con il Barcellona e una clausola di rescissione pari a 100 milioni di euro.