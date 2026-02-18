Milan, Bartesaghi: "7 punti dall'Inter? Sicuramente ci si crede, pensiamo positivo"

L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo l'1-1 casalingo contro il Como nel match valido per la 24^ giornata di Serie A.

7 punti dall'Inter: ci credete?

"Sicuramente ci si crede, siamo una squadra forte e che pensa positivo. Stasera partita difficile, lo sapevamo. Sono stati fortunati a trovare il gol e siamo stati bravi a riprenderli".

Nel secondo tempo hai accompagnato di più?

"Le partite cambiano, bisogna leggere i momenti. Dopo l'1-1 non bisognava perderla, dovevo spingere ma anche aiutare a non perdere 2 punti".

Contento della crescita?

"Penso di essere cresciuto, ma non sono ancora contento di quello che vorrei diventare. Devo stare sereno e continuare a lavorare, sono ancora all'inizio".

Com'è andata la cena con Gattuso?

"E' andata bene, discorso di cui si parlerà più avanti".