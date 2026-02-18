Inter, Chivu: "Perdiamo anche Lautaro, penso sia un infortunio abbastanza serio"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 3-1 nel playoff d'andata di Champions League contro il Bodo/Glimt: "La squadra ci ha provato, con un buon atteggiamento. Siamo rimasti un po' sorpresi dalle loro transizioni su alcuni palloni persi e abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà e il freddo ci abbiamo provato, ma questa non è una scusa. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi vediamo come affrontare il ritorno".

Lautaro ci sarà?

"Secondo me l'abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono anche altri giocatori da valutare domani".

Anche Lautaro da valutare?

"No, Lautaro si è fatto male".

Infortunio serio quindi?

"Abbastanza".

C'è stata poca cattiveria?

"Abbiamo chiesto un po' di pressione sul portatore ma il problema non è stato quello, siamo rimasti scoperti nelle preventive: loro hanno velocità e intensità, sono abituati a giocare su questo campo ma non è una scusa. Purtroppo abbiamo avuto quell'occasione sull'1-1 che potevamo gestire meglio e poi abbiamo preso due gol identici".

Quanto si è complicato il discorso qualificazione?

"È tutto aperto, c'è la gara di ritorno. Sappiamo che nelle transizioni possono far male, ma cercheremo di fare il nostro meglio per passare il turno".