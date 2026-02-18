Ranking UEFA per il 5° posto in Champions League: continuano le difficoltà dell'Italia

Pessime notizie per la Serie A dalla due giorni dei playoff d'andata di Champions League, visto che le tre squadre del massimo campionato italiano in azione tra ieri e oggi hanno tutte perso le rispettive partite. Ieri la Juventus sul campo del Galatasaray e l'Atalanta a Dortmund, oggi l'Inter che cade 3-1 sull'ostico terreno da gioco del Bodo/Glimt.

Il risultato è che la situazione dell'Italia nel Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, quello che in caso di arrivo nei primi due posti della speciale graduatoria spalanca le porte ad una squadra in più nella successiva edizione della Champions League (e per la Serie A sarebbero quindi 5 squadre), appare decisamente drammatica, se non compromessa.

La tre giorni europea dei playoff sarà terminata domani da Bologna e Fiorentina, attese anch'esse da due trasferte contro Brann e Jagiellonia in Europa League e Conference, per il momento la Serie A occupa il 5° posto del ranking, piuttosto distante però dalle prime due piazze in termini di punteggio.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/26

1. Inghilterra 21.180 punti (9 squadre rimaste in corsa su 9)

2. Germania 16.785 (6 su 7)

--- --- --- --- ---

3. Portogallo 16.600 (4 su 5)

4. Spagna 15.906 (6 su 8)

5. Italia 15.500 (6 su 7)

6. Francia 14.035 (5 su 7)

7. Polonia 13.625 (3 su 4)

8. Grecia 12.100 (4 su 5)

9. Cipro 11.906 (2 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)